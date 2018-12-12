IBM выяснила отношение россиян к возможностям искусственного интеллекта

По заказу штаб-квартиры IBM в странах Центральной и Восточной Европы, агентство NMS Market Research осенью 2018 года исследовало отношение населения к возможностям ИИ в Венгрии, Польше, России и Чехии.

Согласно результатам глобального опроса топ-менеджеров, опубликованного IBM Institute for Business Value в 2018 году, 28% лидирующих по показателям эффективности или прибыльности компаний и организаций внедряют или уже используют средства искусственного интеллекта. При этом 82% всех опрошенных как минимум рассматривают возможность использования ИИ в операционной деятельности.

Отношение к искусственному интеллекту со стороны обычных потребителей несколько отличается. Практически все опрошенные россияне (96%) знакомы с термином «искусственный интеллект». При этом 28% ассоциируют его с роботами, 20% — с «умными» программами и еще 16% — с «умными» компьютерами.

Отсюда становятся понятными и те области применения ИИ, которые россияне считают наиболее результативными: бытовая электроника (65% опрошенных), промышленное производство (46%), интернет/социальные сети (38%).

Несмотря на это, только 29% опрошенных указали, что лично сталкивались с возможностями средств искусственного интеллекта. Здесь четко видны и возрастные отличия: 41% в группе 18 – 24 года против 12% в группе 55 – 65 лет.

Среди основных преимуществ ИИ россияне выделяют повышение эффективности труда, помощь в домашних делах, улучшение качества обслуживания и уменьшение рутины. Среди тревог в отношении ИИ: снижение количества рабочих мест, рост хакерских угроз и ухудшение отношений между людьми.

80% россиян позитивно оценивают перспективы использования ИИ, а 77% ожидают дальнейшее распространение средств ИИ на работе и в быту. Таким образом, российские потребители в основном готовы к наступлению новой технологической эры и положительно относятся к дальнейшему внедрению ИИ компаниями и организациями.

При этом степень доверия россиян к ИИ довольно высока: 63% опрошенных. Больше всего доверия наблюдается среди опрошенных возрастом 18 – 24 года (73%), а меньше всего, 55%, — в группах 35 – 44 года и 55 – 65 лет.

По степени доверия и опыту работы с ИИ Россия очень близка к Венгрии. Показатели доверия немного ниже в Чехии (56%) и Польше (53%), но это может быть вызвано меньшим опытом использования средств ИИ в этих странах (19% и 23% опрошенных, соответственно).

В исследовании участвовали 2035 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из Венгрии, Польши, России и Чехии. Опрос проводился в период с 19 сентября по 1 октября 2018 года.