НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов

Системный интегратор Крок и ИТ-служба АО «НПО Энергомаш» разработали и внедрили интранет-портал для сотрудников предприятия. Решение интегрировано со всеми основными информационными системами заказчика. Проработанный интерфейс, расширенная функциональность и общее информационное пространство дают возможность сотрудникам пользоваться практически всеми информационными сервисами в режиме «единого окна».

Решение представляет собой интегрированное web-приложение, обеспечивающее пользователям единую точку доступа к распределенным информационным ресурсам, например, к ERP-системе, электронному документообороту, СКУД и т.д. Благодаря этому новый корпоративный портал повысит эффективность управления внутренними информационными материалами и ресурсами. Кроме того, решение, предложенное Крок, – это пространство для профессиональной коммуникации сотрудников из разных подразделений компании. Они могут создавать отдельные разделы для планирования рабочих процессов, хранения и управления документами с гибким управлением правами доступа.

Портал разработан на платформе Microsoft SharePoint 2016, имеет централизованную архитектуру, единые стандарты размещения и хранения информационных материалов. В дополнение к этому, он интегрирован с почтовым сервером и каталогом учетных записей пользователей на базе MS Active Directory. Кадровая структура с ERP-системой выполнена на базе платформы Галактика, документы отображаются из системы электронного документооборота на базе платформы LanDocs. Также в систему интегрирован учёт прохода сотрудников на объект, работа с заявками сотрудников ServiceDesk, управление корпоративными медицинскими центрами и точками питания.

Сотрудники могут работать в двух режимах: анонимный и авторизованный пользователь. Авторизованный пользователь имеет доступ к контекстному поиску по содержимому файлов и персональной информации, в том числе из смежных интегрированных систем компании. Анонимный пользователь имеет ограниченные права доступа, только к общедоступной информации.