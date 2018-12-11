IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ»

IBS автоматизировала процессы учета лекарственных средств и расходных материалов в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и его филиалах на базе ПО «1С». Время на инвентаризацию лекарственных препаратов и расходных материалов в Центре и хосписах сократилось более чем в 5 раз, а автоматизированный учет позволил освободить дефицитные человеческие ресурсы.

Московский многопрофильный центр паллиативной помощи состоит из Центра паллиативной помощи и 8 филиалов-хосписов, расположенных в разных округах Москвы. Одновременно в стационарах Центра и филиалов наблюдается до 440 человек. Более 12 000 пациентов получают паллиативную помощь на дому, с помощью выездной патронажной службы.

Специфика паллиативной помощи требует строгого учета лекарственных средств и расходных материалов. Необходимо вовремя получать информацию о дефиците товаров на складах больничной аптеки, чтобы вовремя закупить необходимые средства и своевременно обеспечить ими пациентов.

До 2018 года в Центре не было единого справочника лекарственных средств и расходных материалов, а также прозрачной системы учета с едиными стандартами. Каждый филиал вел собственный учет и вручную готовил еженедельные Excel-отчеты по остаткам на складе. Это усложняло контроль, увеличивало время на подготовку и консолидацию отчетности, затрудняло планирование закупок.

В этой ситуации на помощь администрации Центра пришла компания IBS. Команда IBS предложила программное и аппаратное решение для автоматизации процессов учета в Центре и его филиалах на базе ПО «1С:Медицина». Это наиболее эффективная линейка решений для ведения учета в медицинских организациях. Предложенная система интегрирована с Регистром лекарственных средств, а платформа «1С:Предприятие 8.3» позволяет интегрироваться со сканерами штрихкодов. С помощью этих решений удалось унифицировать и автоматизировать процессы по всей цепочке движения лекарственных средств и расходных материалов.

IBS оснастила Центр компьютерами и серверами с системным и специализированным ПО, сканерами штрих-кодов — всем необходимым оборудованием, которое облегчает ведение учета. Также сотрудники IBS обучили персонал хосписов, перевели учет на использование справочников РЛС, разработали унифицированные печатные и отчетные формы. Для руководителей и ключевых сотрудников специалисты IBS настроили автоматизированную рассылку аналитической информации и отчетов. Кроме того, достоверная и наглядная статистика расхода в разрезе филиалов и отделений поможет Центру в разработке Единого стандарта потребления ЛС и РМ при оказании паллиативной помощи.

Установленная система обслуживает до 75 пользователей. Время на инвентаризацию лекарственных препаратов и расходных материалов в Центре и хосписах сократилось более чем в 5 раз, а автоматизированный учет позволил освободить дефицитные человеческие ресурсы.

Директор Центра и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отметила: «Благодаря профессионализму команды IBS в короткие сроки удалось запустить один из самых значимых для нас проектов в 2018 году. Созданная система обеспечивает прозрачный учет лекарств и материалов, позволяет оптимизировать питание, своевременно обеспечить жизненно необходимыми препаратами пациентов Центра и восьми филиалов. Благодаря новой системе медицинские сотрудники оперативно получают актуальную информацию о наличии лекарственных средств и материалов на аптечных складах, истечении сроков годности. Появилась возможность качественного планирования поставок препаратов и материалов. Спасибо, что вы помогаете нам развиваться и совершенствовать оказание паллиативной помощи».