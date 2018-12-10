«Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохранять данные банковских карт в связке с номером телефона в защищенном хранилище платежной системы, чтобы не вводить их заново для каждой следующей оплаты. Эквайринг и техническое решение обеспечивает Банк Русский Стандарт совместно с процессинговым центром Uniteller.

Облачный сервис Masterpass делает онлайн-оплату картой проще и быстрее. Сохранив карту в Mаsterpass один раз, клиенты смогут её использовать для оплат и переводов в магазинах и сервисах по всему миру, подключенных к платформе. Не потребуется вводить номер и срок действия карты в каждом магазине – достаточно выбрать карту из списка. К одному верифицированному номеру телефона можно «привязать» несколько карт разных банков и платежных систем. Специальный механизм «бесшовной» авторизации, встроенный в процесс оплаты на сайте, позволяет легко и безопасно переключаться между картами.

Сервис не требует отдельных процедур регистрации: добавить новую карту в Masterpass можно в интерфейсе «Юлмарт» во время покупки, отметив галочкой опцию «Сохранить карту для последующих оплат».

Оплата с использованием Masterpass в «Юлмарт» доступна как зарегистрированным клиентам с учётной записью, так и пользователям, оформляющим экспресс-заказ без авторизации на ulmart.ru. Покупатели могут воспользоваться сервисом в любой точке мира, где есть доступ к интернету. К важным преимуществам сервиса Masterpass как для пользователя, так и для онлайн-ретейлеров относится тот факт, что Masterpass совместим абсолютно со всеми типами устройств, операционных систем и браузеров.