«Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка

Компания «Стэп Лоджик» помогла повысить эффективность процесса контроля состояния сети головного офиса Альфа-Банка, внедрив систему мониторинга сетевого трафика на базе решения Cisco. На сегодняшний день это одна из немногих доступных в России систем, которая обеспечивает комплексную оценку состояния сети, используя данные телеметрии и ресурсы самой сети.

Система мониторинга сетевого трафика на базе решения Cisco предназначена для ускорения и более точного обнаружения проблем, возникающих в корпоративной сети. Система предоставляет специалистам по управлению сетевой инфраструктурой полную информацию в режиме реального времени обо всех пользователях, устройствах и трафике как в корпоративной сети, так и в центре обработки данных и в облаке.

В ходе реализации проекта специалисты ««Стэп Лоджик»» настроили более 200 единиц сетевого оборудования для сбора сетевой телеметрии. Возможность работать в корпоративной сети с повышенным уровнем контроля состояния сети получили более 2 000 сотрудников центрального офиса банка. Система предусматривает дальнейшее масштабирование, при котором охватит всех сотрудников – это 23 000 человек в отделениях банка в России и за рубежом. Кроме того, специалисты компании сформировали политику по мониторингу сетевого трафика. После тестирования система была введена в эксплуатацию.

«Цифровизация экономики и частичный уход финансовых услуг в онлайн приводит к значительному усложнению структуры распределенных сетей передачи данных, появлению новых типов трафика, что создает дополнительную нагрузку на каналы связи и узлы сети. Стабильная работа сети без перерывов и сбоев имеет для нас исключительное значение, и мы могли поручить реализацию проекта по внедрению системы мониторинга сетевого трафика только проверенным партнерам.», – сказал начальник управления сетевой инфраструктуры Альфа-Банка Антон Настасюк.

«Интегрированное специалистами «Стэп Лоджик» решение по мониторингу сетевого трафика на базе решения Cisco – значимый для российского рынка проект, поскольку аналогов системы по ее масштабности и применяемым технологиям на сегодняшний день в стране всего несколько», – отметил директор департамента информационной и сетевой безопасности ««Стэп Лоджик»» Николай Забусов.