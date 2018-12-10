Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer

IXcellerate, оператор российского дата-центра, подписал соглашение с Zenlayer, глобальным сервис-провайдером и оператором программно-определяемых сетей (SDN), о размещении ИТ-инфраструктуры и создании резервной площадки для хранения и обработки данных в РФ.

Zenlayer укрепляет свое присутствие в России, которая является важным регионом и частью глобальной магистрали компании согласно долгосрочной стратегии развития. Три точки присутствия Zenlayer в Москве свидетельствуют о высоком интересе компании к российскому рынку. По мере того, как все больше средних и крупных предприятий выходят на глобальный уровень и открывают свои филиалы в других странах, Zenlayer расширяет свой портфель и предлагает новые решения по оптимизации бизнеса с помощью сервисов SD-WAN и Cloud Connect.

Используя собственную глобальную магистраль, Zenlayer управляет сетями и ресурсами, расположенными в более чем 100 центрах обработки данных по всему миру, что позволяет компании доставлять свои услуги за 25 миллисекунд и даже меньше. При этом корпоративные стандарты Zenlayer требуют обязательного наличия резервных ЦОДов для обеспечения надежности и устойчивости облачной инфраструктуры.

IXcellerate был выбран в качестве партнера Zenlayer в результате глубокого мониторинга и оценки рынка, а также в силу присутствия в ЦОД независимой платформы обмена траффиком Eurasia Peering IX.

Джо Чжу (Joe Zhu), основатель Zenlayer, отметил: «В лице IXcellerate мы нашли надежного партнера, на которого мы можем опираться при реализации наших планов в России, и который не на словах, а на деле продемонстрировал нам свои преимущества. Мы высоко ценим наличие выделенной команды и ее опыт по работе с азиатско-тихоокеанским регионом. Темпы роста облачных услуг в России значительно выше средне-мировых, и мы видим большой потенциал развития тех сегментов, где уровень подключения пока недостаточен по сравнению с коннективностью мирового класса».

Гай Вилнер, СЕО IXcellerate, сказал: «Российская команда IXcellerate нацелена на системную работу с крупными международными клиентами, в частности, с представителями азиатского региона. Мы признательны за доверие глобальных корпораций и делаем все, чтобы их путешествие по цифровому «шелковому пути» в и через Россию было как можно более комфортным».