«Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции

«Ред Софт» и «ТОНК» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели совместное тестирование продуктов. Разработчики подтвердили совместимость и корректность работы терминальных компьютеров TONK с операционной системой РЕД ОС 7.1 МУРОМ.

Тонкие клиенты и рабочие станции ТОНК — это безопасные компьютеры, обладающие гибкостью использования для различных типов информационных систем, полное отсутствие движущихся частей, компактный размер, высокопроизводительные процессоры Intel и AMD, достаточная производительность для любых ответственных задач.

В компьютерах «ТОНК» предусмотрены возможности одновременного подключения нескольких цифровых мониторов, использования SSD большой емкости, использования средств доверенной загрузки, реализована поддержка аппаратных средств аутентификации и внешних считывателей смарт-карт. Развитая интерфейсная часть дает возможность подключения любых периферийных устройств.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденных приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Ред Софт» нацелена на создание полноценных программно-аппаратных решений. Расширение списка совместимого "железа" позволит достигнуть эту цель. Совместные с коллегами из ТОНК планы имеют хорошие перспективы», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Создание комплексных решений для рабочих мест в государственных и корпоративных информационных системах является для нас приоритетным направлением, а высокий уровень компетенций наших партнеров «Ред Софт» и специалистов ТОНК не оставляет сомнений в успехе», - отметил генеральный директор группы компаний «ТОНК» Михаил Ушаков.