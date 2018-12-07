Уралмашзавод запустил проекты цифровизации производства

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) продолжает реализацию программы по цифровизации производственных процессов. В промышленную эксплуатацию запущен ее основной проект – автоматизированная система циклового планирования (СЦП), которая позволит предприятию быстрее реагировать на потребности рынка, моделировать загрузку мощностей на несколько лет вперед и на этапе контрактации оценивать возможности производства для выполнения заказа в намеченные сроки.

Комплексное развитие информационных технологий на Уралмашзаводе проходит в рамках инвестиционной программы, которую реализует на предприятии основной стратегический партнер УЗТМ – Газпромбанк. Внедрение СЦП позволит повысить эффективность бизнес-процессов в целом.

Тестирование СЦП, разработанной специалистами дирекции по информационным технологиям УЗТМ, проходило в течение семи месяцев и показало, что время на создание цикловых графиков и формирование баланса мощностей сократилось с трех недель до полутора-двух часов. «Это даст нам возможность оперативно рассчитывать плановую загрузку оборудования с различной номенклатурой, выявлять «узкие» места по конкретным группам оборудования и своевременному принятию решений по их «расшивке» и формировать реальные долгосрочные (на год и более) планы производства с учетом потребностей рынка», – сказал директор по планированию и организации процессов Уралмашзавода Евгений Теплов.

Заложенные в системе алгоритмы также позволяют анализировать полный цикл заказа: от закупки комплектующих до отгрузки, что позволит точно рассчитать срок изготовления конкретной продукции еще на этапе контрактации, смоделировав оптимальный сценарий ее изготовления. Новая система циклового планирования – отправная точка. В ближайшее время дирекция по информационным технологиям приступит к разработке методики оперативного планирования и диспетчированию производства (выдача сменно-суточного задания в цехах).