Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ

Компания Schneider Electric подвела итоги продаж Li-Ion батарей для трехфазных ИБП, доступных на российском рынке с осени 2016 года.

По внутренним данным компании, за период с декабря 2016 г. было продано более 70 шкафов общей емкостью 2.5МВТ*ч. Системы бесперебойного электропитания, оснащенные Li-Ion аккумуляторами, установлены не только в центрах обработки данных, но и в качестве защиты критичной инфраструктуры объектов заказчиков. Компания отметила устойчивое увеличение спроса на подобный тип батарей и ожидает, что в течение ближайших 5 лет их доля достигнет 30% от общего количества продаваемых батарейных систем.

Технологии Schneider Electric позволяют обеспечить литий-ионными батареями даже нагрузки сравнительно небольших мощностей. На сегодняшний день этот тип батарей поддерживается в трехфазных ИБП: Symmetra MW, Galaxy 7000, Galaxy VX и Galaxy VM, а также на ИБП Symmetra PX (250/500) – от мощностей 25кВт и выше.

«Schneider Electric первая вывела на рынок трехфазные ИБП на литий-ионных батареях, имея за плечами опыт реальной эксплуатации подобных систем с 2011 года в центрах обработки данных общей мощностью в 35МВт. Это позволило компании занять долю рынка в 70%, по сравнению с другими поставщиками систем бесперебойного питания на базе Li-Ion батарей, по данным производителя батарей», – отметил менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения IT Division компании Schneider Electric Павел Пономарев.