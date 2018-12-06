«МегаФон», «МЭИ» и «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики

Оператор сотовой связи «МегаФон», Национальный исследовательский университет «МЭИ» и компания «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики. Компании договорились совместно разрабатывать цифровые решения и сервисы для мониторинга, диспетчеризации и управления инфраструктурой городского хозяйства и энергетикой.

Свои подписи под документом поставили директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина, временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев и технический директор «Энтелс», разработчика решений для автоматизации в сфере ТЭК, Алексей Севостьянов.

В рамках сотрудничества компании планируют совместно разрабатывать IoT-решения для энергетики, промышленности и ЖКХ. МЭИ станет пилотной территорией, на которой будут создаваться, моделироваться, тестироваться и внедряться цифровые решения. «МегаФон» предоставит наработки в области Интернета вещей и мощную инфраструктуру связи, а специалисты компании «Энтелс» выступят в качестве разработчиков и экспертов в процессе создания решений. Стороны также планируют совместно прорабатывать программы обучения и методологии применения созданных решений.

«Подписание меморандума – логичный шаг в рамках нашей стратегии формирования экосистемы цифровых решений для различных отраслей, в том числе и для энергетики. Так, наши последние высокотехнологичные разработки в области Интернета вещей в сочетании с опытом и знаниями МЭИ и компании «Энтелс», позволят создавать эффективные цифровые решения для отрасли и обеспечат быстроту их вывода на рынок», – отметила Наталья Талдыкина.