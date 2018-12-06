Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, завершила первый этап проекта трансформации сервисных процессов на базе решения Naumen Service Desk. Внедрение универсальной платформы NAUMEN обеспечило переход на бизнес-ориентированную модель управления ИТ и прозрачное взаимодействие в единой автоматизированной среде более 4000 пользователей.

Проект реализуется в рамках стратегии комплексной цифровизации и цифровой трансформации Группы «Акрон». Первый этап внедрения новой платформы был направлен на повышение зрелости управления ИТ и охват автоматизацией ИТ-процессов на уровне всей Группы.

В настоящее время в новой системе работают 110 ИТ-специалистов, также подключены внешние подрядчики. Системой пользуются более 4000 сотрудников компании. Они имеют возможность самостоятельно регистрировать свои заявки через имеющийся в системе личный кабинет (веб-портал самообслуживания), мобильный клиент и отслеживать статусы. Обработка и распределение входящих заявок обеспечивается автоматически за счет реализованной настройки средства анализа и структурирования данных.

В ходе работ, выполненных самостоятельно специалистами «Акрон» при консультационной поддержке Naumen, были унифицированы и регламентированы процессы ИТ-управления всех организаций, входящих в Группу «Акрон». Параллельно проведены работы по трансформации ИТ-подразделений компании. Также внедрены метрики для измерения показателей предоставления ИТ-услуг в масштабах всего холдинга.

В части трансформации ИТ-процессов, в том числе, был цифровизован процесс управления запросами на изменения, который сегодня успешно используется в рамках внутренних задач (в частности, для запросов на доработку корпоративной информационной системы собственной разработки). Реализованный процесс связан с запросами на обслуживание, а также с функцией оповещения пользователей о цикле доработки.