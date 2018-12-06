 

Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ

Интеграция Внедрения
мобильная версия

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, завершила первый этап проекта трансформации сервисных процессов на базе решения Naumen Service Desk. Внедрение универсальной платформы NAUMEN обеспечило переход на бизнес-ориентированную модель управления ИТ и прозрачное взаимодействие в единой автоматизированной среде более 4000 пользователей.

Проект реализуется в рамках стратегии комплексной цифровизации и цифровой трансформации Группы «Акрон». Первый этап внедрения новой платформы был направлен на повышение зрелости управления ИТ и охват автоматизацией ИТ-процессов на уровне всей Группы.

В настоящее время в новой системе работают 110 ИТ-специалистов, также подключены внешние подрядчики. Системой пользуются более 4000 сотрудников компании. Они имеют возможность самостоятельно регистрировать свои заявки через имеющийся в системе личный кабинет (веб-портал самообслуживания), мобильный клиент и отслеживать статусы. Обработка и распределение входящих заявок обеспечивается автоматически за счет реализованной настройки средства анализа и структурирования данных.

В ходе работ, выполненных самостоятельно специалистами «Акрон» при консультационной поддержке Naumen, были унифицированы и регламентированы процессы ИТ-управления всех организаций, входящих в Группу «Акрон». Параллельно проведены работы по трансформации ИТ-подразделений компании. Также внедрены метрики для измерения показателей предоставления ИТ-услуг в масштабах всего холдинга.

В части трансформации ИТ-процессов, в том числе, был цифровизован процесс управления запросами на изменения, который сегодня успешно используется в рамках внутренних задач (в частности, для запросов на доработку корпоративной информационной системы собственной разработки). Реализованный процесс связан с запросами на обслуживание, а также с функцией оповещения пользователей о цикле доработки.

Может ли российский бизнес работать в иностранном облаке? Российский рынок переходит на All-Flash Как решить вопрос хранения раз и навсегда