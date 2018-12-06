ФСТЭК России обновила сертификат соответствия для СУБД «Ред база данных»

«Ред софт» сообщила о продлении Федеральной службой по техническому и экспортному контролю действия сертификата соответствия требованиям безопасности информации для системы управления базами данных СУБД «Ред база данных 3.0», производства компании «Ред софт», до 2023 г. Номер сертификата 2729.

СУБД «Ред база данных» – современная российская промышленная система управления базами данных с открытым кодом, построенная на ядре Firebird. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под №1.

СУБД «Ред база данных» была внесена в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации в 2012 г. Данный сертификат удостоверяет, что система включает встроенные средства защиты информации от несанкционированного доступа к ней по пятому классу и по четвертому уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей, что допускает применение СУБД «Ред база данных» в автоматизированных системах любого класса защищенности.