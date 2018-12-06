 

Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий»

Безопасность Стратегия безопасности Новости поставщиков Интеграция Внедрения
мобильная версия

Comparex помогла «Заводу тарных изделий», производителю современной промышленной полиэтиленовой тары, организовать антивирусную защиту рабочих станций и файловых серверов.

Перед руководством завода стояла задача повысить степень защиты конфиденциальной информации, предоставить пользователям безопасный доступк сетевым ресурсам, а также, защитить виртуальные серверы и станции от вредоносного программного обеспечения. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая является одним из партнеров «Лаборатории Касперского. Специалисты Comparex порекомендовали заводу использовать для решения поставленных задач продукт Kaspersky Endpoint Security, а также осуществили его поставку и внедрение.

В результате проекта, завод получил комплексное средство для защиты всех узлов имеющейся информационной системы. С помощью решения Kaspersky Endpoint Security ИТ-специалисты компании получили инструмент для централизованного администрирования и доступ к детальной информации об уровне безопасности корпоративной сети.

«Решение "Лаборатории Касперского", которое внедрил наш давний партнер компания Comparex, позволило нам автоматизировать задачи ИБ-администрирования. И в настоящее время Kaspersky Endpoint Security предоставляет заводу комплексную защиту компьютерной сети от вредоносных программ, используя при этом минимальные ресурсы», – сказал Гамлет Оганесян, генеральный лиректор «Завода тарных изделий»

«Наши специалисты имеют большой опыт работы с продуктами "Лаборатории Касперского", что подтверждает наличие у Comparex наивысшего партнерского статуса Kaspersky Platinum Partner. Все это дает возможность точно подбирать решения под нужды компаний любого размера в короткие сроки», – отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.

Может ли российский бизнес работать в иностранном облаке? Российский рынок переходит на All-Flash Как решить вопрос хранения раз и навсегда