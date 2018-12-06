«Битрикс24» обновил задачи в своём мобильном приложении

Мобильное приложение российского сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» получило обновление.

Пользователи смогут работать с задачами и «Битрикс24.Диск» со смартфонов и планшетов так же, как и в десктопной версии.

Разработчики изменили интерфейс задач – теперь они отображаются в виде ToDo-списка.

Пользователи смогут быстро создавать задачи, переносить сроки и менять ответственных. Также исполнитель сможет начать или приостановить задачу, а наблюдатель — перестать следить за исполнением. Всё это доступно из нового списка задач.

«В этом обновлении мы сильно упростили работу с задачами. Теперь руководители смогут контролировать все проекты внутри компании с помощью гаджетов. Предприниматели не должны быть «привязаны» к компьютеру, чтобы контролировать свой бизнес.», – сообщил эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов.