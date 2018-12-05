«Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud

Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 рус» (далее – «ГС1 рус») сделала свой выбор в пользу облачных сервисов компании «Форс - Центр разработки» (далее – «Форс») на платформе Oracle Cloud. Организация расширяет применение облачных сервисов с использованием модели Oracle Universal Credits и активно осваивает облачные технологии, которые позволяют добиться гибкости в работе информационных ресурсов. Форс, являясь партнером программы Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP), обеспечивает единую точку входа для переноса рабочих процессов в публичное облако.

«ГС1 рус» – это некоммерческая организация, которая продвигает в России систему добровольных международных стандартов GS1, находящих самое широкое применение в цепях поставок. Стандарты GS1 обеспечивают товарную нумерацию и штриховое кодирование, поддерживают процессы информационного обмена данными между участниками товародвижения. Область применения стандартов GS1 охватывает сегодня 25 отраслей – в их числе розничная торговля, здравоохранение, логистика, транспорт и др. «ГС1 рус» – это одна из 111 национальных организаций, каждая из которых уполномочена вести деятельность по поддержке и продвижению стандартов GS1 в своей стране.

В связи с расширением диапазона информационных сервисов и обусловленной этим необходимостью повышения уровня их доступности, надежности и безопасности, «ГС1 рус» выбрала в 2017 г. PaaS-сервисы Oracle для разработки и тестирования своих приложений. И уже в следующем, 2018 г., для решения задач оперативного контроля процессов эксплуатации сервисов и получения квалифицированной технической помощи на русском языке в режиме реального времени было принято решение о сотрудничестве с Форс – MSP-партнером Oracle.

Такой выбор был не случайным. За достижения в работе с облачной платформой Oracle Форс два года подряд был награжден корпорацией как партнер года по предоставлению сервисов IaaS, PaaS и SaaS (Oracle Service Provider of the Year 2018, 2017).

Форс развернул собственную инфраструктурную среду – FORS Cloud, обеспечив полное юридическое, финансовое и технологическое сопровождение облачных сервисов Oracle. Оформив подписку на FORS Cloud, заказчик получает удобный, надежный и безопасный доступ к облаку Oracle «под ключ», включая разработку архитектуры проекта, развертывание систем, оптимизацию и миграцию баз данных и приложений. Управление и настройка сервисов осуществляются через панель управления в личном кабинете заказчика

Используя гибридную модель с бэкапом в своей инфраструктуре (on-premise), Ассоциация получила наряду с преимуществами облачной среды доступ ко всем возможностям СУБД.

«ГС1 рус» использует следующие облачные сервисы Oracle: Oracle Database Cloud Services; Oracle Java Cloud Services в составе Oracle Application Container; Oracle Management Cloud в составе Oracle Infrastructure Monitoring и Oracle Application Performance Monitoring.

MSP-партнером регулярно проводятся консультации заказчика по новым функциональным возможностям Oracle Cloud, технологиям связующего слоя и баз данных. Предоставляется расширенная техническая поддержка «Каталога GS46» в режиме 24 х 7, включающая, кроме того, проведение технологического аудита и оптимизацию работы приложений на СУБД Oracle.

«Мы довольны сделанным выбором и полученными результатами. Благодаря уникальной модели Oracle Universal Credits мы получили неограниченный доступ ко всем текущим и будущим PaaS и IaaS сервисам от глобального облачного поставщика. А сотрудничество с таким надежным и опытным партнером как "Форс" означает для нас высокую доступность сервисов, новые возможности роста и гибкого масштабирования при минимуме затрат. Наше сотрудничество показало, что управлять сервисами просто – мы используем только те вычислительные мощности, которые действительно необходимы. Минимизируются простои в работе ИТ-систем и что самое главное – обеспечивается их бесперебойная работа», – отметил Александр Леандров, технический директор «ГС1 рус».

На этапе предпроектного обследования, которое включало аудит баз данных и Java приложений, были выработаны важные технические рекомендации, позволившие облегчить переход на облачную модель. На это понадобилось три недели. Еще в течение недели была произведена предпроектная подготовка, а сама миграция заняла около семи часов.

В самом ближайшем будущем планируется расширение использования облачных сервисов Oracle Cloud Management (OCM) в части Oracle Application Performance Monitoring, что позволит оперативно находить ошибки в производительности систем и увеличивать ее еще больше. Важно, что при этом сокращаются простои и снижаются расходы на администрирование.