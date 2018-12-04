В центре компетенции Росздравнадзора реализована работа системы маркировки «Честный знак» и ПО «Парус»

Всероссийский центр компетенции по взаимодействию медицинских организаций с системой маркировки лекарственных средств — ГКБ им. М. П. Кончаловского Департамента здравоохранения г. Москвы — автоматизировал учет движения маркированных лекарств на платформе «Парус».

В больнице внедрено специализированное программное обеспечение «Парус» для учета маркированных товаров и настроено электронное взаимодействие с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

Рабочие места провизоров, заведующей аптеки и места приемки препаратов оборудованы компьютерами, сканерами, получены электронные цифровые подписи ответственных лиц — участников процесса движения маркированных лекарственных препаратов. Осуществлена регистрация учреждения в системе маркировки «Честный знак», подключение реализовано по API, поддерживается обмен данными о движении упаковок. Проект реализован партнером корпорации «Парус» — компанией «Совинтех».

Наталья Борщевская, начальник отдела ИТ ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского Департамента здравоохранения Москвы», отметила: «Для ГКБ им. М. П. Кончаловского было критически важно успешно реализовать данный проект и детально проработать порядок взаимодействия с создаваемой в стране системой маркировки, так как клиника является основной экспериментальной площадкой проекта "Лекарства. Качество и безопасность". На базе ГКБ уже прошли обучение работе с системой маркировки десятки медицинских организаций, выступающих в роли региональных центров компетенции».

«ГКБ им. М. П. Кончаловского проделала огромную работу в рамках тестирования методики взаимодействия с системой "Честный знак" и непосредственной организации процесса маркировки в клинике. В то же время наша совместная работа продолжается: сегодня с коллегами из ГКБ мы апробируем технологию отслеживания лекарственных средств с использованием криптозащищенных кодов маркировки. Это повысит защищенность жизни и здоровья граждан от недоброкачественных лекарств», — сказал координатор проекта по регистрации выбытия лекарственных препаратов Центра развития перспективных технологий Анатолий Свечин.