«Системный софт» предложил заказчикам решения российской компании «Росплатформа»

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, начал сотрудничество с компанией «Росплатформа» – российским разработчиком средств для серверной виртуализации и хранения данных. «Системный софт» предлагает своим клиентам программные решения вендора: систему серверной виртуализации «Р-Виртуализация» и систему распределенного хранения данных «Р-Хранилище».

«Исследования консалтинговой компании MarketsandMarkets говорят о том, что в ближайшие несколько лет рынок виртуализации будет активно расти – эксперты отмечают большой спрос на специализированное ПО и инфраструктуру для работы с большими объемами данных. Внесение поправок в ФЗ-44 и ФЗ-223 — еще один сигнал для многих организаций выбирать отечественного производителя. Решения "Росплатформы" помогают перевести IT-инфраструктуру в облако без остановки бизнес-процессов, экономят бюджет и при этом соблюдают все требования законодательства РФ», – отметил менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт» Владимир Трифонов.

Решение «Р-Виртуализация» – платформа виртуализации серверов с централизованным управлением, которая по своей производительности на 30-40% выше, чем гипервизор KVM – решение для виртуализации, встроенное в ядро Linux. Платформа поддерживает возможность интеграции с OpenStack и иными системами оркестрации.

«Р-Хранилище» – программно-определяемая отказоустойчивая масштабируемая СХД, поддерживающая различные режимы оптимизации данных и работающая по различным протоколам: S3, iSCSI, NFS. Распределенная архитектура без единой точки отказа с настраиваемой отказоустойчивостью позволяет сохранять работоспособность и самовосстанавливается при выходе из строя сервера, стойки или ЦОДа.