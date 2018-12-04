Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности

Schneider Electric, эксперт в области управления энергией и автоматизации, объявил о расширении своего портфеля модулей питания высокой заводской готовности (prefab) для ЦОДов пресертифицированными проектами базовых дизайнов ЦОДов, соответствующих Uptime Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и простого развертывания мощностей, особенно актуальной для операторов облачных сервисов. В то же время, использование дизайнов, соответствующих Uptime Institute TIER-Ready гарантирует требуемый уровень отказоустойчивости, обеспечивает существенное сокращение сроков сертификации ЦОДа по классификации Uptime Institute, сокращает затраты на его сертификацию и упрощает саму процедуру сертификации.

Из линейки компонентов архитектуры Schneider Electric EcoStruxure для центров обработки данных, требованиям TIER-Ready соответствуют контейнерные решения All-in-One 90kW Tier II и мультимодульные решения 500kW Tier III, предназначенные для регионов с напряжением электросети 400 В. Проект каждого базового дизайна включает исчерпывающею техническую документацию проверенную и одобренную Uptime Institute. Программа TIER-Ready design была разработана для заказчиков, которым важно получить сертификат Uptime Institute и упростить весь процесс построения ЦОДа, полностью или частично реализованного с использованием модулей высокой заводской готовности, от проектирования до развертывания.

Для многих корпоративных заказчиков при выборе коммерческого ЦОДа для развертывания своих бизнес-критичных приложений и систем основным критерием является наличие сертификата Uptime Institute, поскольку эта организация устанавливает мировые стандарты проектирования и строительства ЦОДов и разработала самую строгую и авторитетную систему оценки надежности ЦОДа. Однако, прохождение сертификации Uptime Institute – это сложная и длительная процедура, подготовка к которой требует значительных усилий, особенно если ЦОД развертывается на удаленной площадке или если у экспертов Uptime Institute возникнут замечания, из-за которых ЦОД не может получить сертификат. Применение сертифицированных Uptime Institute как TIER-Ready дизайнов ЦОДов высокой заводской готовности гарантирует, что эти решения сразу же после завершения их инсталляции будут иметь сертификат, подтверждающий их высокую надежность, что существенно ускорит запуск созданного на их основе ЦОДа в коммерческую эксплуатацию.

«Число внедрений модульных prefab-ЦОДов растет по мере того, как компании стремятся разместить бизнес-сервисы ближе к своим подразделениям. Для таких сервисов необходимо обеспечить тот же уровень производительности бизнес-критичных систем, который достигается в крупных ЦОДах, но при значительно меньших масштабах ЦОДа и сроках развертывания и в то же время без традиционных рисков, возникающих при использовании удаленной инфраструктуры. Программа TIER-Ready design review существенно упрощает и ускоряет сертификацию в Uptime Institute, сокращая затраты конечного заказчика на данную процедуру до 50%», – сказал Фил Коллертон, коммерческий директор Uptime Institute.

С учетом быстрого роста рынка модульных prefab-ЦОДов и увеличения спроса на решения, обеспечивающие внедрение отказоустойчивого питания в сжатые сроки, Schneider Electric расширила линейку своих силовых модулей высокой заводской готовности, выпустив для регионов с напряжением электросети 400 В модификации систем мощностью от 625 кВт до 1,25 МВт. Модули полностью совместимы с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready), построены на базе новейших ИБП Galaxy VX с опциональными литий-ионными аккумуляторами и распределительными щитами Prisma LV.

«Провайдеры облаков и сервисов, как и наши корпоративные заказчики, стремятся применять модульную архитектуру для ускорения развертывания, стандартизации и упрощения, а также улучшения предсказуемости и надежности работы ЦОДов, – отметил Эндрю Браднер, вице-президент Schneider Electric по направлению Prefabricated Modular Data Centers. – Расширение портфеля наших силовых модулей и выпуск дизайнов TIER-Ready сократит сроки развертывания и упростит проектирование ЦОДов».