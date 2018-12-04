Сбербанк вложится в бизнес-идеи своих сотрудников

Сбербанк запустил вторую волну внутреннего акселератора— Sber#Up. Приглашение в проект получили все сотрудники Группы компаний Сбербанк, в числе которых более 300 000 работников банка, а также сотрудники компаний экосистемы банка.

В акселераторе могут принять участие все сотрудники, независимо от стажа и должности. Обязательное условие – готовый прототип или проработанная бизнес-идея проекта. Предпочтения будут отдаваться заявкам, MVP (минимально жизнеспособный продукт, minimum viable product) которых реализуем за 13 недель акселерации. Большим плюсом будет наличие команды единомышленников, необходимой для реализации проекта.

Первая пилотная волна внутреннего акселератора прошла весной 2018 г., и в ней приняли участие 15 000 сотрудников банка. По итогам «пилота» 6 команд-победителей получили от Сбербанка предложение внедрить их проекты в экосистему банка.

Сбербанк принял решение сделать программу постоянной: Sber#Up будет проходить 2 раза в год, что обеспечит банку активную работу с новыми бизнес-идеями.

Прием заявок на участие во второй волне внутреннего акселератора продлится до 23 декабря 2018 г., после чего эксперты банка выберут 35 команд, которые пройдут акселерацию. Во время программы участники будут подтверждать спрос на продукт, изучать рынок, запускать MVP и совершать первые реальные продажи. С командами будут работать приглашенные эксперты.

В финале Акселератора состоится демо-день, на котором топ-менеджеры Сбербанка и приглашенные венчурные инвесторы выберут самые сильные команды. Победителям предложат одну из двух форм развития бизнес-идеи: создание стартапа с инвестициями Сбербанка или развитие проекта в одном из подразделений банка или его дочерней компании.