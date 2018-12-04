«Ростех» представил «умные» системы для электрических сетей будущего

«Ростех» анонсировал комплексные решения для цифровизации электроэнергетики на Международном форуме «Электрические сети», который открылся сегодня на ВДНХ. Форум организован компанией «Россети» и проходит с 4 по 7 декабря в 75-м павильоне ВДНХ.

В экспозиции представлен широкий перечень оборудования для сетевого хозяйства от холдингов радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех» - «Росэлектроники», «Автоматики», «Швабе». В частности, на стенде демонстрируются интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, передачи данных. Представлены различные виды программного обеспечения для интеллектуального управления сетями, режимами, а также ПО для защиты сетей от кибератак и утечек данных.

Участники форума могут ознакомиться с отечественной геоинформационной платформой «Горизонт» для корпоративных картографических сервисов, разработанной АО «НИИАА» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Платформа дает возможность интерактивного нанесения обстановки, двух- и трехмерной визуализации картографического фона.

«В этом году Ростех и «Россети» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области создания цифрового электросетевого комплекса. Мы запустили ряд совместных проектов, которые позволят создать единую цифровую платформу в области энергосетей. Фактически, мы создаем единый интернет вещей, который позволит не только контролировать передачу и распределение электроэнергии, но и позволит подключать к нему пользовательские устройства, к примеру – элементы «умного дома», интегрируя их в единую систему обмена информацией», - заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

На стенде «Ростеха» также действует специальный «Офис открытий», куда приглашаются инновационные компании и стартапы, заинтересованные в сотрудничестве с предприятиями радиоэлектронного кластера корпорации.