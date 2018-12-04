 

«Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности СХД

Интеграция Системное ПО
мобильная версия

Исследовательская лаборатория «Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности систем хранения данных (СХД). Патент получен на алгоритм адаптивного упреждающего чтения, который позволяет организовать быстрый ввод-вывод данных в операционной системе и автоматически настраивать параметры СХД на лету при изменении рабочей нагрузки.

Механизм упреждающего чтения позволяет предугадать, к каким данным будет сделан запрос, и перенести их с более медленных носителей (например, с жестких дисков) на более быстрые (оперативная память, твердотельные накопители), а также максимально эффективно использовать ресурсы кэша СХД, что позволяет сократить время доступа к данным и ускорить общую производительность системы хранения данных. Предложенный алгоритм определяет адресные последовательности в поступающих запросах и присваивает им уникальные значения упреждающего чтения в зависимости от скорости каждого потока.

В настоящее время адаптивный алгоритм упреждающего чтения используется в программном обеспечении для управления системами хранения данных RAIDIX 4.7. Механизм реализован для массивов HDD и будет эффективен при работе с многопоточными последовательными нагрузками: для хранения и обеспечения доступа к записям с камер видеонаблюдения, для работы с мультимедиа, а именно в сервисах отдачи потокового видео множеству клиентов, а также при съёмке и монтаже видео высокого разрешения.

Добавим, что ПО RAIDIX включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Может ли российский бизнес работать в иностранном облаке? Российский рынок переходит на All-Flash Как решить вопрос хранения раз и навсегда