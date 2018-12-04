«Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности СХД

Исследовательская лаборатория «Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности систем хранения данных (СХД). Патент получен на алгоритм адаптивного упреждающего чтения, который позволяет организовать быстрый ввод-вывод данных в операционной системе и автоматически настраивать параметры СХД на лету при изменении рабочей нагрузки.

Механизм упреждающего чтения позволяет предугадать, к каким данным будет сделан запрос, и перенести их с более медленных носителей (например, с жестких дисков) на более быстрые (оперативная память, твердотельные накопители), а также максимально эффективно использовать ресурсы кэша СХД, что позволяет сократить время доступа к данным и ускорить общую производительность системы хранения данных. Предложенный алгоритм определяет адресные последовательности в поступающих запросах и присваивает им уникальные значения упреждающего чтения в зависимости от скорости каждого потока.

В настоящее время адаптивный алгоритм упреждающего чтения используется в программном обеспечении для управления системами хранения данных RAIDIX 4.7. Механизм реализован для массивов HDD и будет эффективен при работе с многопоточными последовательными нагрузками: для хранения и обеспечения доступа к записям с камер видеонаблюдения, для работы с мультимедиа, а именно в сервисах отдачи потокового видео множеству клиентов, а также при съёмке и монтаже видео высокого разрешения.

Добавим, что ПО RAIDIX включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.