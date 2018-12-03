Softline предоставила облачные сервисы Microsoft группе компаний E100

Softline заключила трехлетнее соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription с международной компанией E100, предоставляющей топливные карты для водителей транспортных и логистических фирм.

Работу сервиса E100 поддерживают специалисты из разных стран. Территориальная распределенность и наличие дочерних структур требовали легко масштабируемых ИТ-решений для корпоративной коммуникации и удобной лицензионной программы. За помощью руководство E100 обратилось к компании Softline, которая предложила облачные решения в рамках трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription – EAS.

Таким образом заказчик получает единый дистрибутив программных продуктов и личный кабинет, из которого можно управлять лицензиями во всей структуре компании. Соглашение EAS позволяет перераспределять лицензии между аффилированными юридическими лицами. За счет этого можно гибко планировать ИТ-бюджет, приобретая ПО в соответствии с текущими бизнес-потребностями.

Еще одним важным итогом проекта для E100 стал переход на облачную почту и средства для совместной работы Microsoft Office 365. Почтовое решение, которое компания использовала ранее, перестало удовлетворять нуждам бизнеса: ей требовалась почта корпоративного уровня. Поэтому команда Softline провела миграцию более 500 почтовых ящиков части сотрудников в офисах России, Казахстана, Польши, Литвы, Эстонии и других странах на Exchange Online. В дальнейшем решение может быть масштабировано. Набор приложений, необходимых персоналу E100 в повседневной работе, доступен специалистам территориально распределенных офисов в любое время и с любого устройства.

Также специалисты Softline синхронизировали службу каталогов Active Directory заказчика с аналогичной в облаке Azure, что позволяет персоналу E100 использовать единую учетную запись для доступа к ресурсам Office 365.

«Мы получили масштабируемое облачное решение, которое позволяет персоналу всех подразделений всегда оставаться на связи и работать в команде. Электронная почта, система объединенных коммуникаций, дисковое хранилище OneDrive – все это помогает сотрудникам оперативно решать стоящие перед ними задачи и рационально использовать корпоративные ресурсы», – сказал Марат Чиганов, CIO компании E100.

«Подготовка к реализации проекта включала много различных итераций: от проведения кворумов по современным продуктам и технологиям Microsoft и анализа инфраструктуры заказчика до формирования и оптимизации спецификации под его нужды. Нам удалось удовлетворить потребности E100 как в РФ, так и в масштабах всего холдинга. Мы раскрыли весь потенциал перехода на единый стандарт офисного ПО с прозрачным механизмом бюджетирования и гибкостью масштабирования для динамично развивающейся компании», – отметил Илья Теслин, руководитель департамента по работе с клиентами компании Softline.