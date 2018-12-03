Gfk и Trax предложат ритейлу совместное решение в области компьютерного зрения

Глобальный институт маркетинговых исследований Gfk и провайдер решений для компьютерного зрения в ритейле Trax будут совместно работать над предоставлением digital-инсайтов для технологических брендов и индустрии товаров длительного пользования.

Gfk и Trax представят совместное синдикативное предложение In-store Intelligence, которое поможет специалистам по продажам и торговому маркетингу в решении задач планирования маркетингового бюджета, оценки эффективности кампаний, позиционирования продукта и ценообразования. Для индустрии технологий и товаров длительного пользования впервые появится возможность всеобъемлющего понимания ситуации внутри магазина.

Проект Gfk и Trax включает собственные данные Gfk из торговых точек и каталогизированную информацию, а также собственные технологии распознавания изображений Trax, платформу бизнес-аналитики и платформу компьютерного зрения.

С 29 ноября 2018 г. решение доступно в нескольких странах Европы, а также в Бразилии. Список стран, где появится решение Gfk-Trax увеличится в ближайшем будущем, запуск в России планируется в 2019 г.

«Благодаря альянсу с компанией Trax мы сделали важный шаг в выполнении миссии Gfk – быть надежным источником данных и аналитики для наших партнеров в индустрии технологий и товаров длительного пользования, – сказал Грегуар Леметр (Grégoire Lemaître), вице-президент Sales Effectiveness в Gfk. – Партнерство позволит нам использовать сильные стороны обеих компаний: для Gfk это данные ритейлеров и глубокая экспертиза на рынке технологических товаров и товаров длительного пользования, а также собственные аналитические решения. Traxпредоставит самую современную технологию распознавания изображений, мощную платформу для бизнес-аналитики и визуализации и богатый опыт экспертизы магазинного пространства. Наши преимущества дополняют друг друга».

«Наша главная цель – дать ведущим потребительским брендам возможность посмотреть на пространство магазина изнутри, работая совместно с Gfk, как надежным источником данных о рынке и потребителях в индустриях технологической продукции и товаров длительного пользования, – отметил Джоэл Бар-Эль (Joel Bar-El), председатель и сооснователь Trax. – Gfk обладает крупнейшим массивом данных по продажам товаров длительного пользования в индустрии. Объединив данные Gfk о розничных продажах и платформу компьютерного зрения Trax мы обеспечим участников рынка товаров длительного пользования пониманием того, как размещение на полках и в магазинах напрямую влияет на продажи конкретных товаров и брендов».