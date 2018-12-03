«Электрические системы» автоматизировали бизнес-процессы с помощью «Первого БИТа»

«Электрические системы», один из крупнейших подрядчиков по оказанию электромонтажных услуг в Екатеринбурге и Свердловской области, полностью автоматизировали бизнес-процессы при помощи «БИТ.Строительство», разработанного «Первым БИТом», российским интегратором ИТ-решений.

В процессе развития и роста предприятие стало нуждаться в полной автоматизации бухгалтерского и складского учета. Для сбора и анализа данных сотрудники использовали Excel и нетиповую программу «1C:Бухгалтерия». При этом, система учета не позволяла контролировать движение материалов, доставляла существенные неудобства в сборе и анализе информации. Компании требовался специализированный программный продукт для учета материалов в разрезе объектов строительства.

Интегратором проекта автоматизации стала компания «Первый БИТ». Предложенное решение и сроки выполнения заказа полностью отвечали запросам предприятия.

В качестве программного продукта было выбрано «БИТ.Строительство» – комплексное решение для автоматизации строительных компаний. Решение, разработанное «Первым БИТом», является модульным и каждый отдельный модуль можно активировать по мере необходимости.

На данный момент руководство «Электрических систем» сделало выбор в пользу двух модулей: «Подрядчик» и «Снабжение и склад».

Модуль «Подрядчик» позволил автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями строительной отрасли. А благодаря модулю «Снабжение и склад» появилась возможность точно планировать движение материалов, осуществлять своевременный контроль и анализ обеспеченности объектов строительства необходимыми ресурсами.

«Благодаря внедрению системы "БИТ.Строительство" и модуля "Снабжение и склад", нашей компании удалось автоматизировать бизнес-процессы управления и движения материалов. Был существенно минимизирован риск перерасхода и утери материалов, стал прозрачен учет и контроль материалов на складах. Благодарим "Первый БИТ" за проделанную работу», – сказал директор компании «Электрические системы» Андрей Алексеев.

Таким образом, к концу проекта в монтажно-сервисной компании было автоматизировано 12 рабочих мест. Проект завершился, но «Первый БИТ» продолжает сопровождение информационной системы предприятия.