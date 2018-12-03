CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА»

«НТЦ ИТ РОСА» и CommuniGate Systems провели совместные технологические испытания на совместимость своих решений. По итогам тестирования CommuniGate сообщила о заключении технологического партнерства и полной совместимости мультипротокольного коммуникационного сервера CommuniGate Pro и ПО, разработки НТЦ ИТ POCА: ROSA Enterprise Desktop (RED); ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD); ROSA Enterprise Linux Server (RELS); «РОСА КОБАЛЬТ рабочая станция»; «РОСА КОБАЛЬТ сервер»; ROSA Virtualization

Российская компания «РОСА» (ООО «НТЦ ИТ РОСА») занимается разработкой системного ПО, в том числе отвечающего требованиям российского законодательства в области защиты информации. В линейке продуктов компании — настольные и серверные операционные системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.

Платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro предоставляет пользователям полный спектр коммуникационных возможностей: электронная почта и обмен мгновенным сообщениями; управление календарями и планами; контроль исполнения задач; проведение аудиоконференций и видеовызовов; шифрование данных и хранение корпоративного контента; телефонные сервисы и контакт-центр, работа с помощью мобильного клиента Pronto!

Решение позволяет обслуживать системы как в среде малого/среднего бизнеса, так и выстраивать системы с помощью кластерных архитектур с высокой производительностью, отказоустойчивостью, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.

Платформа зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (5 сентября 2016, рег. номер 1189) и сертифицировано ФСТЭК России (сертификат соответствия № 3420 от 3 июля 2015 года, срок действия до 3 июля 2023 г.).

Подтвержденная совместимость работы программных продуктов позволит потребителям существенно снизить расходы на лицензирование, внедрение, эксплуатацию и техническую поддержку указанных решений, образующих полнофункциональный импортонезависимый стек ПО. Заказчики смогут получить замену целому ряду зарубежных решений, отличие которых, в данном случае, прежде всего связано с высокими эксплуатационными расходами.

Также одним из решающих факторов для принятия решений в пользу совместимых решений российского производства, может быть снижение риска использования зарубежных сервисов обмена данными и коммуникаций, а также обеспечение соответствия требованиям регуляторов в части защиты информации за счет возможности использования российских криптографических средств защиты, используемых в решениях компаний CommuniGate Systems и «НТЦ ИТ РОСА».

Удобства от взаимодействия с русскоязычной технической поддержкой производителей, понятная и доступная документация, а также гибкая политика лицензирования в не меньшей степени влияют на удовлетворенность потребителей.

Представители CommuniGate Systems и «НТЦ ИТ РОСА» заявили, что видят в заключенном партнерстве большой потенциал для технологического роста компаний и развития долгосрочных отношений.