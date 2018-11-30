«Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора

«Крок» и международная блокчейн-компания Bitfury Group объявили о создании одного из первых центров блокчейн компетенций для корпоративного сектора в России. Совместный проект нацелен на повышение уровня грамотности бизнеса в области блокчейна и расширение спектра применения технологии.

Центр компетенций создан в интересах бизнеса — корпоративные заказчики «Крок» и Bitfury получат доступ к экспертным знаниям, практикам и бесплатным консультациям по возможностям решения задач бизнеса с помощью блокчейна. Мастер-классы и воркшопы в центре компетенций будут проходить с участием ведущих экспертов и практикующих специалистов, как со стороны компаний основателей, так и с привлечением сторонних спикеров. Участники образовательной программы центра проанализируют существующие сценарии применения блокчейна в бизнесе, определят оптимальные технологии для решения конкретных задач, займутся разработкой новых решений. Обмен опытом будет происходить в формате регулярных встреч, в том числе открытых для сторонних слушателей.

В первую очередь центр компетенций «Крок» и Bitfury займется проектами из финансового сектора (страховые компании и банки), промышленности (нефтегазового комплекса) и ритейла, где эффективность технологии распределенного реестра данных уже подтверждена реальными кейсами. По ожиданиям организаторов, проект позволит компаниям и участникам программы получить решения следующих бизнес-задач на основе блокчейна и смарт-контрактов: контроль инвестиций, оптимизация логистики, контроль чистоты происхождения товара, управление рисками в страховании.

«Блокчейн, как и любая новая технология, помимо ажиотажа вызывает много вопросов, причем как технического, так и экономического характера. В рамках созданного нами центра компетенций мы планируем помогать заказчикам разобраться не только в основах блокчейна, но и с выбором сценария применения, просчетом экономической выгоды, постановкой четких и достижимых целей для блокчейн-проектов. А обмен опытом с экспертами и другими практиками рынка позволит как нам, так и другим игрокам, усилить экспертизу в области корпоративного блокчейна», – сказал Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений компании «Крок».

Bitfury Group – провайдер блокчейн-инфраструктуры и разработчик open source фреймворка Exonum для создания блокчейн-сервисов. Компания реализовала пилотный проект по переводу земельного кадастра Грузии на блокчейн. «Крок» — один из первых системных интеграторов, начавших практику применения технологии блокчейн в России. Команда экспертов интегратора с 2016 г. активно работает над пилотированием и внедрением решений на базе этой технологии. На сегодняшний день на счету «Крок» более пяти блокчейн-проектов. Сотрудничество компаний ведется с 2017 г., когда партнеры выполнили первый совместный пилотный проект для крупного банка по решению задачи контроля инвестиционной деятельности.

«Bitfury запускает уже третий центр блокчейн компетенций в России. До этого мы ориентировались на научную и образовательную сферу, запуская совместные акселераторы с РЭУ им. Плеханова и «Сколково». Мы рады анонсировать появление нового центра блокчейн компетенций для корпоративного сектора. Экспертами Bitfury накоплен огромный опыт, который мы хотели бы донести до бизнеса, ответив на главные вопросы: когда использование блокчейна незаменимо, рентабельно и перспективно, а когда технология не сможет использоваться в полной мере и легко заменима другими, менее дорогостоящими ИТ-продуктами», — сказал глава Bitfury в России Дмитрий Уфаев.

Первая публичная встреча в рамках деятельности центра компетенций состоится в начале 2019 г. О точной дате будет объявлено дополнительно.