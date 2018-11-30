КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen

Naumen объявила о том, что на «Копейском машиностроительном заводе», крупнейшем предприятии России по производству горной техники, завершен проект автоматизации процессов сервисного обслуживания на базе платформы Naumen Service Desk. Внедрение, реализованное компанией Softline, обеспечило предприятию переход на сервис-ориентированную модель управления и повысило рентабельность бизнеса.

В условиях конкуренции приоритетными задачами предприятия являются обеспечение высокого качества и оперативности выпуска продукции. Для этого руководство завода проводит реорганизационные мероприятия, ключевым из которых стал комплексный проект построения и автоматизации сервисных процессов в масштабах всего предприятия. Партнером проекта была выбрана компания Softline.

«Для достижения бизнес-эффекта, прежде всего, необходимо было повысить уровень автоматизации с охватом всех процессов. Это требовало решения, позволяющего оптимизировать работу ИТ за счет трансформации и создания единой интеграционной среды для сквозного управления процессами, – сказал Сергей Васильев, начальник отдела автоматизированной системы управления предприятием «Копейский машзавод». – Внедрение платформы Naumen Service Desk позволило нам унифицировать ИТ-процессы и перейти на новую модель управления – сервис-ориентированную. Создана единая информационная среда, что позволяет эффективно управлять ИТ и бизнес-процессами. Благодаря трансформации процессов повысилась продуктивность работы службы поддержки, квалифицированные специалисты освобождены от рутинных операций, обеспечивается равномерное распределение нагрузки с учетом закрепленных зон ответственности».

Успешно реализовать сервисный подход в масштабах всего предприятия, осуществить переход от хаоса к структуризации и автоматизации процессов, стало возможно благодаря зрелости процессов и вовлеченности высшего менеджмента завода в проведение преобразований.

Использование возможностей универсального решения Naumen Service Desk позволило в условиях ограниченного количества квалифицированных ресурсов добиться повышения эффективности операционной деятельности ИТ-подразделения и предоставило инструменты для дальнейшего расширения масштабов автоматизации, за пределами ИТ.

В ходе проекта выстроены процессы управления инцидентами, запросами на обслуживание, изменениями, конфигурациями. Организована служба Service Desk, создан и автоматизирован каталог услуг, разработаны формы отчетов. К новой системе подключено около 1000 пользователей.

«Крупные предприятия сегодня предпринимают действенные шаги к радикальным преобразованиям. Всеобщая цифровая трансформация заставляет топ-менеджмент переосмысливать бизнес-процессы, методы управления, задумываться, как устроены информационные системы, – сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и сервисного обслуживания, Naumen. – Реализация идеи сервис-ориентированного производства является одной из особенностей четвертой промышленной революции, индустрии 4.0. Необходимые практики для этого лежат в основе ITSM. Наша интеллектуальная платформа не только полностью покрывает потребности сервисного подхода, но и позволяет реализовать трансформацию с учетом специфики конкретного предприятия».

«Проект внедрения Naumen Service Desk в «Копейском машиностроительном заводе» получил специальный приз по итогам конкурса «ITSM-проект года 2018» (itSMF России) за реализацию сервисного подхода в реальном секторе экономики. Это хороший пример того, что внимание профессионального сообщества привлекают интересные и перспективные ИТ-решения не зависимо от величины компании, в которой они были реализованы. Таких впечатляющих результатов удалось добиться благодаря слаженной командной работе специалистов завода, Softline и поддержке вендора», - отметил Константин Постовалов, Softline.