«Корус консалтинг» помогает в исполнении целей компаниям с помощью модуля «Корус | Управление стратегией»

ГК «Корус консалтинг» разработала модуль стратегического планирования для ««1С-Битрикс24»», который позволяет компаниям реализовывать стратегические цели и контролировать их выполнение на уровне подразделений и сотрудников.

Сервис для планирования годовых целей, проектов, задач и инициатив компании и контроля их выполнения в разрезе подразделений и сотрудников – «Корус | Управление стратегией» – дополняет широкую линейку инструментов платформы «1С-Битрикс24». Его основная задача – направлять действия каждого специалиста в соответствии с целями компании с помощью декомпозиции целей, и проработки шагов по их достижению и мотивации сотрудников через систему ключевых показателей эффективности.

В современных крупных компаниях из-за широкой и сложной структуры актуальна проблема неоднозначности и противоречивости мотивации и целеполагания сотрудников, несоответствие их плана работ стратегическому вектору развития компании. «Корус консалтинг» готов предложить решение для автоматизированного управления инициативами и прозрачного контроля за выполнением целяей.

Сервис позволяет транслировать цели компании на весь штат специалистов с детальным представлением причинно-следственных связей и зон ответственности. Фиксируя сначала стратегические цели, решение разбивает их на тактические цели подразделений, которые потом детализируются до KPI, инициатив и задач каждого из сотрудников. Формируемая таким образом карта целей позволяет отслеживать актуальный статус по достижению целей и видеть результативность по целям каждого отдельно взятого сотрудника или подразделения в системе сбалансированных показателей.

Сервис «Корус | Управление стратегией» помогает каждому из сотрудников видеть и корректировать собственные задачи в разрезе достижения общих показателей и реализации стратегических и тактических задач. Помимо этого в личном кабинете каждого бизнес-пользователя доступна вся информация о бонусах, которые определены в компании в качестве поощрения для него за реализацию проектов и достижение KPI.

«Сегодня управление стратегическими целями широко используется компаниями, нацеленными на долгосрочный результат и достижение высоких результатов в непрерывно меняющейся экономической среде. Однако на рынке достаточно мало решений, которые позволяют отслеживать выполение стратегии компании, декомпозируя каждую глобальную цель до действий конкретного сотрудника, и мы рады, что наш сервис уже работает в одном из крупных отечественных ритейлеров, повышая управляемость процесса достижения целей за счет наличия полной и проработанной картины», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус консалтинг».

Сервис «Корус | Управление стратегией» может быть использован как для коробочной версии «1С-Битрикс24», так и в облачном сервисе «Битрикс24.Enterprise | Cloud Edition» – сервис для создания корпоративного портала любой степени сложности с возможностью интеграции с любой корпоративной информационной системой. Облачное решение для создания корпоративного портала обладает большим перечнем коммуникационных модулей для повышения вовлеченности сотрудников: возможности для организации чатов и видеозвонков, бизнес-функции для управления задачами и проектами, учета рабочего времени, формирования отчетности и хранения документов. Дополнительно портал имеет готовый блок инструментов для HR-службы, разработанный специалистами «Корус консалтинг». В этот набор входят сервисы для геймификации, сервисы «Сказать спасибо» и «Есть идея!», доски почета и рекомендаций, чат-бот в мессенджере Telegram и многие другие.