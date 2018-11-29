Axoft и «Абак-2000» перенесли ИТ-инфраструктуру ShinSklad в Microsoft Azure

Axoft и «Абак-2000» завершили перевод ИТ-инфраструктуры компании ShinSklad (ssk12.ru) в облачный сервис Microsoft Azure. В результате проекта налажена бесперебойная работа подразделений заказчика в учетной системе, проведена интеграция «1С». Клиент минимизировал издержки по закупке оборудования, получил возможность гибко менять потребляемые IT-ресурсы.

ShinSklad – быстрорастущий бизнес, направленный на автовладельцев: автомойка, шиномонтаж, интернет-магазины www.ssk12.ru и www.bkuservice.ru. Перед руководством компании встали задачи по организации собственного ЦОД, переходу на учетную систему 1С с возможностью обеспечения круглосуточного доступа к сервису из любых географических точек, а также минимизации затрат на IT. Для решения этих вопросов заказчик обратился к системному интегратору «Абак-2000», имеющему многолетний опыт работы в области автоматизации технологий и бизнес-процессов.

Эксперты партнера, проанализировав потребности клиента, предложили ему снизить издержки: уйти от покупки дорогостоящего оборудования для строительства ЦОД и внедрить решение на базе Microsoft Azure с возможностью развертывания в нем учетной системы и гарантированным обеспечением всех требований клиента. Поставщиком облачного решения выступил сервисный IT-дистрибутор Axoft. Партнером по интеграции 1С – компания IT-SM.

Целевыми пользователями решения стали отделы продаж и финансов, а также руководство компании ShinSklad. Перевод IT-инфраструктуры в облако Microsoft Azure позволил заказчику не отвлекать внимание и финансовые ресурсы на вспомогательные, но обязательные задачи: организацию собственного ЦОД, обеспечение его круглосуточной доступности, разворачивание продуктов 1С, организацию удаленного доступа к ним. Клиент смог сконцентрироваться на главных для его бизнеса аспектах – повышении качества обслуживания, расширении ассортимента, поиске конкурентных преимуществ.

«Я передал лицензии на нужное мне ПО от 1С партнеру, и уже на следующий день облако было развернуто, в него – загружены необходимые программы; на рабочих столах моих сотрудников появились иконки, которые вели на сконфигурированные рабочие столы. Мы заранее обсудили, в какие именно часы будут работать мои специалисты, и уже не имело значения, с каких физических точек происходил их выход в Интернет. С учетом возможности двухфакторной идентификации, я спокоен на тот случай, если устройство с настроенным входом случайно попадет не в те руки», – отмечает Василий Белик, директор компании ShinSklad.

«У заказчика только формируются бизнес-процессы, бухгалтерский учет, по сути, велся в табличном виде. Перенос IT-системы в облако и дальнейшая ее интеграция с 1С позволили клиенту минимизировать издержки по закупке оборудования, получить гибкую настройку доступа и возможность контроля потребляемых ресурсов, а также воспользоваться высоким уровнем SLA», – отметил Сергей Майданников, менеджер по развитию бизнеса Axoft Cloud (ЮФО и ЦФО).

«В результате проекта были решены все задачи заказчика: ShinSklad получил предсказуемую помесячную оплату и 100% доступность сервиса, возможность гибко менять потребляемые ресурсы. В планах клиента на будущий год – увеличение географии шиномонтажа в Москве с подключением новых площадок к 1С в Microsoft Azure», – сказал Андрей Татаренко, менеджер по продажам компании «Абак-2000».