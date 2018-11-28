Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом

Konica Minolta представляет на российском рынке усовершенствованную цифровую систему печати с цветовым охватом, приближенным к пространству sRGB – AccurioPress C83hc. Новая машина серии High Chroma способна воспроизвести на носителе большинство цветов, видимых на экранах мониторов и в обычной жизни.

ЦПМ AccurioPress C83hc от Konica Minolta использует тонер High Chroma четвёртого поколения. Благодаря уникальному алгоритму преобразования цветов sRGB в собственный охват системы, владельцы машины получают возможность печати как в обычном CMYK-режиме, так и в режиме расширенного цветового диапазона: цвета на оттиске будут точно соответствовать цветам на мониторе. Эта особенность системы позволяет значительно улучшить качество передачи телесных полутонов, градаций, расширить спектр эмуляции смесовых цветов (например, из библиотек Pantone). С новой ЦПМ типографии и рекламные агентства смогут повысить качество и спектр выпускаемой продукции за счёт применения новых нестандартных материалов и роста уровня сервиса, тем самым повышая прибыльность собственного бизнеса.

Обеспечение точности и постоянства цвета в коммуникационных сообщениях– всегда непростая задача, но сейчас соответствие фирменных цветов на физических и электронных носителях стало возможным. AccurioPress C83hc обеспечивает качественную печать фотографий с интенсивными, реалистичными цветами, а также более точное воспроизведение плашечных цветов по сравнению со стандартными CMYK-системами.

Новая ЦПМ построена на современном печатном механизме от Konica Minolta и обладает всеми преимуществами передовых технологий. Процессы подготовки к печати, настройки качества и контроля постоянства цвета в тираже могут выполняться в полностью автоматическом режиме и без остановки печати благодаря возможности подключения интеллектуального модуля контроля качества IQ-501. С его помощью также обеспечивается построение цветовых профилей и профилей эмуляции, точность совмещения лица/оборота и ряда других функций, освобождающих оператора от выполнения рутинных операций. AccurioPress C83hc может работать с носителями плотностью до 350 г/м2, печатать на баннерах длинной до 1300 мм, в дуплексе – до формата 330 х 762 мм. Система может быть оснащена кассетами с вакуумным подхватом листа, рядом автоматизированных модулей контроля и настройки качества, а также наиболее широким в отрасли выбором финишеров в линию. Управление печатью осуществляется с помощью собственного контроллера Hikari от Konica Minolta, либо ряда решений от EFI. Максимальная загрузка бумаги – 11 лотков общей вместимостью до 15 390 листов.

Андрей Ванькевич, продакт-менеджер по производительным решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, отметил: «С новой ЦПМ AccurioPress C83hc легче «перемещаться» между двумя мирами CMYK и RGB, и воспроизводить именно те цвета, которые ожидает увидеть ваш заказчик. Типографии смогут не только сохранить текущих заказчиков, но и расширить клиентскую базу, предлагая продукцию с более яркими и насыщенными цветами. Благодаря работе с широким спектром носителей и профессиональным модулям послепечатной обработки, новая ЦПМ – отличное решение для любой типографии».