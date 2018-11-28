«А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности

«А+С Транспроект» подписала договор о разработке плана устойчивой городской мобильности SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) с 2018 по 2042 годы с ведущим проектным институтом Молдовы МПИ «Кишинэупроект», победителем тендера муниципального совета Кишинева.

SUMP – комплексный стратегический план, описывающий принципы развития городской среды: автомобильного и общественного транспорта, пешеходных и велосипедных потоков, интермодальных перевозок, дорожной безопасности, развития интеллектуальных транспортных систем. Долгосрочный документ помогает планировать развитие инфраструктуры, оценивать производительность систем транспорта, прорабатывать горизонтальную и вертикальную интеграцию между органами власти, отвечающими за развитие перевозок.

В рамках комплексного технологичного проекта специалисты «А+С Транспроект» разработают план усовершенствования сети общественного транспорта, которая поможет разгрузить магистрали. Эксперты создадут интегрированные стратегии велосипедного движения, регулирования движения грузового транспорта, организации велосипедно-пешеходных зон и оптимизации парковок. Эффект от проведенных работ будет ощутим для всех видов транспорта.

«Мне бы хотелось, чтобы "А+С Транспроект" помог решить основные вопросы: каким образом сделать так, чтобы в центре не было пробок? Как интегрировать пригороды, большая часть жителей которых работает и учится в столице», – отметил в рамках технического заседания в Примэрии Кишинева Александр Одинцов, советник от фракции ПСРМ Муниципального совета Кишинэу (КМС).

В рамках проекта будет разработана и внедрена транспортная модель с программным обеспечением PTV Visum. Также будет использовано собственное решение компании «А+С Транспроект», программное обеспечение РИТМ³ «КСОДД-онлайн» – модуль, специально созданный для наглядного представления решений, результатов и оперативного обмена информацией между участниками проекта.

«В стратегиях развития современных городов устойчивая мобильность является одним из критериев качества жизни. Для горожан это означает возможность выбора видов передвижений и интермодальность – взаимосвязь всех видов транспорта между собой. "А+С Транспроект" – компания, имеющая опыт внедрения комплексных решений для современного развития транспортных систем в СНГ. Поэтому совместными усилиями мы создадим структуру устойчивой городской мобильности, которая даст нашей любимой столице новые транспортные возможности и позволит сформировать удобную городскую среду», – сказал главный инженер проектов МПИ «Кишинэупроект» Александр Барковский.

«А+С Транспроект» – инновационный проектный институт транспортного планирования и моделирования транспортных потоков. Cреди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

«Для нас проект в Молдове — часть стратегии международного развития. Это значимый для “А+С Транспроект” контракт в странах СНГ. До этого мы проделали огромную работу: разработали комплексную схему организации дорожного движения в Алматы на базе современных технологий моделирования. Развитие международных проектов — одна из стратегических целей компании, намеченных на ближайшие 5 лет», – сказал директор по развитию «А+С Транспроект» Кристиан Бёттгер.

Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов на базе уникальной разработки и поставка программных продуктов немецкой компании PTV Group для создания транспортных макро- и микромоделей, а также продуктов Schlothauer & Wauer для разработки программ светофорных объектов и автоматизированных адаптивных систем по управлению дорожным движением (АСУДД).