Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации

В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помогает людям научиться использовать протезы с постоянным онлайн-контролем этого процесса, что позволит обеспечить высокотехнологичной реабилитацией пациентов в любой точке мира.

Согласно экспертным прогнозам, к 2025 году 20% всего населения планеты будут использовать медицинские высокотехнологичные устройства: роботизированные конечности, инвазивные устройства, кардиостимуляторы и другие.

«С учетом накопленных знаний и разработок высокотехнологичное сотрудничество в сфере здравоохранения может стать одним из серьезных направлений взаимодействия между Россией и Великобританией. Поиск и внедрение новых решений в области лечения, реабилитации, ухода за пациентами или медицинского менеджмента способно положительно повлиять на качество жизни большого числа граждан. Понимание этого дает толчок партнерским дискуссиям и актуализирует деловые встречи и демонстрации, направленные на получение международного признания российскими продуктами, такими как, например, решения «Моторики» или «ЭкзоАтлета»», — отметил торгпред России в Великобритании Борис Абрамов.

Платформа «Моторики» обладает рядом инновационных преимуществ, которые значительно повышают эффективность реабилитационного процесса. Пользователь может управлять виртуальным миром напрямую, используя свой протез в качестве обычного игрового контроллера. К системе ATTILAN можно подключиться с любым устройством восстановления через специальный электронный модуль. К системе обучения пользования протезами легко адаптируются как взрослые, так и дети.

«Протезы рук компании «Моторика» единственные в мире оснащены функционалом цифровых гаджетов, которые мы все используем ежедневно. Они не только обеспечивают полноценный двигательный функционал, но и позволяют совершать покупки по paypass, звонить, видеть подробную аналитику использования протеза и физической активности. Для более эффективной реабилитации и обучения мы также разрабатываем облачную платформу, включающую виртуальную реальность, интернет вещей, анализ big data. Задача платформы — предоставить врачам-реабилитологам инструмент для объективного контроля реабилитационного процесса, а пользователям — индивидуальный подход в реабилитации и технической поддержке. Платформа позволит сделать высокотехнологичную реабилитацию доступной в любой точке мира», — сказал генеральный директор компании Илья Чех.

Премьера разработки на РББФ позволила компании начать прямое взаимодействие с британскими партнерами, разрабатывающими и использующими новые технологии в системе здравоохранения и реабилитации пациентов.

Также в рамках форума состоялись другие премьеры продуктов и решений российских компаний: разработки компании «Центр2M» в области машинного зрения на базе технологии IBM (совместно с IBM), новой территории развития «ФармМедПолис» Республики Татарстан. Всего более 70 российских и британских компаний провели деловые встречи, в рамках нетворкинг-ланча российские высокотехнологичные стартапы, включая стартапы фондов Lanit Ventures, «Cколково» и Pulsar, провели переговоры с представителями Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclay’s, LLB Investment, Citi Group и других финансовых структур.