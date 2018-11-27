Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выведет на мировой рынок линейку радиоаппаратуры гражданского назначения, которая включает переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. На глобальном рынке устройства будут конкурировать с аналогами таких производителей как Motorola, Hytera и Kenwood. Промышленный дизайн средств радиосвязи разработан «Студией Артемия Лебедева».

Новые радиостанции, разработанные концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях. Среди потенциальных потребителей новинки также туристы, охотники и путешественники.

Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до 30 км. Новейшие средства связи отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и системой шифрования.

«Разработка концерна «Созвездие» - яркий пример диверсификации продукции Ростеха. В основе линейки профессиональных средств связи для гражданского рынка лежит наш опыт и компетенции в сфере военных средств связи и радиоэлектронной борьбы. Это продуманный до мелочей продукт, при разработке которого помимо передовых технических возможностей учитывались современные требования к дизайну и эргономичности», - сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. В разработке использованы технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ.