«Крок» создал умный офис для «Сибура»

В рамках концепции умного офиса «Сибура» специалисты «Крок» внедрили интеллектуальную систему управления зданием, и создали современную мультимедийную инфраструктуру. Цифровые технологии обеспечили комфортные условия работы для сотрудников нефтехимического комплекса, повысили их мобильность при решении бизнес-задач, а также обеспечили оперативность взаимодействия проектных команд.

Для оптимального управления бизнес-процессами в условиях цифровой трансформации «Сибуру» потребовалось реконструировать офисное пространство –– предусмотреть больше открытых функциональных зон для взаимодействия сотрудников, создать умные рабочие кабинеты для руководителей компании, увеличить количество переговорных комнат с комплексом ИТ-инструментов для совместной работы.

«Модернизация офиса проходит в несколько этапов, чтобы не останавливать рабочие процессы. На данный момент полностью готовы 6 этажей здания из 10. В ближайшее время мультимедийными и инженерными решениями будут дооснащены 30 кабинетов и переговорных комнат, конференц-зал и входная зона. Наше офисное пространство продумано до мельчайших подробностей в части дизайна и технологического оснащения. Все строго выдержано в едином концептуальном стиле, отвечающем философии цифрового будущего –– Индустрии 4.0. Персонал головного офиса "Сибура" насчитывает 1,3 тыс. человек, для каждого сотрудника здесь созданы комфортные условия для работы и отдыха. Совместно с "Крок" мы создали один из самых современных цифровых офисов в Москве. В дальнейшем он станет стандартом для всех административных зданий "Сибура"», –– отметил Юрий Бондаренко, начальник отдела технической поддержки топ-менеджеров «Сибур ИТ».

Для создания технологичного, энергоэффективного и комфортного офиса «Крок» реализовал единую систему управления зданием. Она позволяет в автоматическом режиме управлять инженерной инфраструктурой –– контролировать температуру, уровень освещенности, включение/выключение систем. Умное управление офисом построено на технологии KNX, являющейся мировым стандартом в системах автоматизации зданий.

Для экономии энергоресурсов интеллектуальное управление освещением, кондиционированием, отоплением и приводами штор согласовано с центральными системами холодоснабжения и вентиляции. Помимо этого, алгоритмы энергосбережения настроены в зависимости от присутствия сотрудников, их расписания работы и погодных условий. Через центральный контроллер системы получают информацию о времени года, а благодаря установленной «Крок» метеостанции – температуру и освещенность на улице. Управление комнатной автоматикой также возможно и вручную. В переговорных комнатах и кабинетах топ-менеджеров и руководителей установлены персональные панели управления с возможностью выставления индивидуальных сценариев работы.

«Крок» также создал единую диспетчерскую, куда поступает вся текущая информация о работе инженерных систем и оборудования. Возможность дистанционного управления оптимизирует работу диспетчеров-операторов. Они могут не только получать сведения о текущем состоянии объекта в режиме реального времени, но и удаленно включать и выключать системы, менять режимы их работы. В случае возникновения угрозы сбоя «умная» система диспетчеризации оповещает операторов. Это способствует своевременному предупреждению возможных аварий и быстрому реагированию службы эксплуатации. Всего в диспетчерской происходит единовременная обработка порядка 12 тыс. точек данных.

По итогам первого этапа проекта «Крок» спроектировал и внедрил мультимедийные решения в 23 кабинетах руководителей Сибура, 4 переговорных комнатах, холлах.

Чтобы обеспечить оперативность принятия управленческих решений, а также удобство работы проектных команд «Крок» внедрил в кабинетах руководителей и переговорных комнатах несколько типов медиасистем – отображения информации, интеллектуального освещения и озвучивания, видеоконференцсвязи (ВКС). Каждое помещение оснащено единой системой управления мультимедийным оборудованием –– расположенная на стене touch-панель позволяет централизованно настраивать режимы его работы.

Обеспечить высокую скорость технического обслуживания мультимедийной инфраструктуры в каждом помещении позволяет система удаленной диагностики. Если в работе оборудования возникнет сбой, специалист службы техподдержки удаленно подключается к touch-панели со своего рабочего места и буквально в пару кликов решает вопрос.

«Мы видим большой интерес заказчиков к построению современных умных офисов. Как правило, это помогает решать такие утилитарные задачи, как экономия на эксплуатации, создание комфортных и безопасных условий для сотрудников, повышение скорости и качества корпоративных коммуникаций и, как следствие, быстрый вывод на рынок новых продуктов и услуг. Сегодня бизнес живет только на высоких скоростях и способность быстро реагировать на новые вызовы – это всегда дополнительное преимущество», – отметил Игорь Зельдец, директор по комплексным проектам компании «Крок».