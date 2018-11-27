Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов

Kraftway и «Ред Софт» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний.

В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована оболочка безопасности Kraftway Secure Shell (KSS), которая обеспечивает запуск и управление средств защиты информации.

Российское производство моноблока подтверждено заключением Минпромторга РФ в соответствии с критериями, указанными в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719. Моноблок может быть использован в государственных информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную и критически важную информацию.

На ПК Kraftway Studio KM67 была успешно развернута российская операционная система РЕД ОС. Совместимость подтверждена двусторонним сертификатом.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Высокая зависимость от импорта в сфере ИТ ведет к повышенной уязвимости информационных систем в органах государственной власти, - отметил старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов. - Кроме того, зарубежные решения могут в любой момент попасть под санкционные ограничения, лишив российских государственных заказчиков доступа к необходимым технологиям и поддержке. Тщательно протестировав совместимость моноблока Kraftway с программным обеспечением «Ред Софт», мы готовы предложить российским органам власти отечественное конкурентоспособное решение, которое ни в чем не уступает западным аналогам по производительности, удобству работы и уровню поддержки, но обеспечивает гарантированную защищенность данных. Выпуск подобных решений позволит госструктурам быстро и безболезненно перейти на использование российских технологий и обеспечит реальный цифровой суверенитет нашей страны».

«Kraftway является стратегическим партнером «Ред Софт». Мы нацелены на расширение списка совместимого с РЕД ОС «железа». Таким образом, мы сможем предложить заказчикам импорто-независимые программно-аппаратные решения. Настроены на развитие сотрудничества. Продолжим развивать партнерство с Kraftway», - сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.