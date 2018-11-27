«Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012

«Корус консалтинг» завершил проект по комплексной автоматизации бизнес-процессов в дистрибуторе продукции Henkel в России компании «Санг».

Долгое время для автоматизации основных бизнес-процессов «Санг» использовал самостоятельно разработанное ИТ-решение. В силу активно развивающегося бизнеса дистрибутора и большого количества усилий, необходимых для поддержания работоспособности и развития существующей системы, руководство «Санг» приняло решение о внедрении современной информационной системы, способной повысить точность и прозрачность бизнес-процессов и в целом улучшить управляемость компании. Для решения этих задач была выбрана гибкая и высокопроизводительная ERP-система Microsoft Dynamics AX с включенным отраслевым решением для дистрибуторского бизнеса.

«Для такого крупного дистрибутора, как "Санг" с разветвленной филиальной сетью и постоянным давлением со стороны производителей, важно оперативно реагировать на малейшие изменения рынка, предлагая нужную продукцию в требуемом объеме и открывая новые направления деятельности. Решать такие задачи невозможно без мощного технологического инструмента, проверенного лучшими мировыми практиками. Таким решением стала для "Санг" платформа Microsoft Dynamics AX», — отметил директор по логистике «Санг» Денис Ваулин.

В ходе проекта в Microsoft Dynamics AX были автоматизированы такие функциональные блоки, как управление контрагентами, управление ассортиментом, продажи, ведение договоров, товародвижение и учет товаров, внутрихолдинговые операции, резервирование, претензионная работа, операции с собственными товарами, учет и разделение складских остатков по группам товаров и ценообразование, а также оптимизировано управление распределенной структурой юридических лиц.

Созданная учетная система поддерживает большое количество интеграций с внутренними информационными системами «Санг»: системой «1C», системой бизнес-аналитики и мобильной торговли, системами складской логистики, управления транспортом и прогнозирования спроса.

«Благодаря большой вовлеченности проектной команды и руководства компании в проект, нам удалось построить мощную и масштабируемую систему, которая поможет "Санг" успешно реализовывать стоящие перед-компанией бизнес-цели: активно расширять продуктовую линейку и развивать новые виды бизнеса. В рамках "Корус консалтинг" мы считаем проект по автоматизации на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в "Санг" лучшим внедрением в дистрибуции в текущем году», — отметил Дмитрий Ващилов, директор департамента ERP ГК «Корус консалтинг».