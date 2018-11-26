ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports

ALP Group, российский системный интегратор, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, объявил о завершении масштабной модернизации ИТ-инфраструктуры в российском представительстве австрийской компании Fischer Sports (ООО «Фишер»), одного из мировых лидеров по производству беговых и горных лыж. В рамках модернизации ALP Group спланировала и провела комплекс взаимосвязанных проектов (реорганизация локальной сети, виртуализация серверов, повышение отказо- и катастрофоустойчивости прикладного ПО), что существенно улучшило работу ключевых ИТ-сервисов представительства. При этом ИТ-инфраструктура компании не только стала быстро масштабируемой, но и была подготовлена к установке типовых конфигураций оборудования и сервисов, нужных для запуска и работы премиальных магазинов лыжного инвентаря Fischer Sports, открывающихся в декабре 2018 г. в Москве и Сочи.

Сотрудничество ООО «Фишер» и ALP Group (далее: сервисная компания) началось в октябре 2017 г. – с обслуживания серверной части ИТ-инфраструктуры (Windows/Linux-серверы, обеспечивающие работу корпоративных сайтов, приложений «1С», а также постоянный обмен данными между различными ИТ-системами поддержки продаж). Позже, за четыре месяца 2018 г., сервисная компания значительно улучшила базовые ИТ-процессы (управление обращениями и инцидентами), а также ввела высокоуровневые процессы (управление ИТ-проблемами и изменениями в ИТ), позволившие значительно повысить качество технической поддержки. По предложению ALP Group в российском представительстве были приняты более жесткие параметры качества ИТ-обслуживания (SLA), чем установленные международной службой техподдержки Fischer Sports. Ужесточение SLA вдвое и сокращение до 15 минут времени реакции на ИТ-инциденты привели к тому, что решение любого ИТ-инцидента или проблемы теперь гарантированно занимает 1-2 часа, в зависимости от сложности и критичности.

После этого ALP Group реорганизовала локальную сеть «Фишер» и привела ее к единым технологическим стандартам, принятым в Fischer Sports. А также подготовила и осуществила перенос ИТ-инфраструктуры представительства в новый офис, заново подключив к ней удаленные объекты (склады, торговые точки). Все работы проводились с минимально возможным простоем, не превышавшим один час, что позволило избежать негативного влияния переезда на продажи. Параллельно с этим сервисная компания подготовила ИТ-инфраструктуру представительства к быстрой масштабируемости и установке типовых конфигураций оборудования и ИТ-сервисов в новых магазинах компании. Кроме того, торговые точки получили возможность автономной работы (настройки сервисов позволяют продолжить работу, даже если потеряна связь с центральным офисом). При этом значительно ускорено восстановление ИТ-инфраструктуры в случае возможных сбоев. Теперь оно занимает не более трех часов. Все эти изменения нужны, чтобы максимально просто, быстро и качественно открывать новые магазины Fischer Sports и качественно поддерживать их. В настоящее время ALP Group готовит к открытию два магазина горных и беговых лыж, инвентаря для хоккея в Москве и Сочи (п. Красная поляна). Сервисная компания будет осуществлять их комплексное ИТ-обслуживание.

Особо отметим, что с октября 2018 г. доступность и состояние ИТ-инфраструктуры офиса, складов и всех магазинов представительства Fischer Sports в России и странах СНГ непрерывно отслеживается с помощью СЦМК «Аргус» — сервиса централизованного мониторинга и контроля ИС, разработанного и введенного ALP Group в коммерческую эксплуатацию в декабре 2016 г. Благодаря СЦМК ИТ-специалисты ALP Group в режиме онлайн получают актуальную информацию обо всех «узких местах» в работе ИС (синхронизация данных между складами, магазинами и офисом и пр.), о намечающихся проблемах и инцидентах в ИТ-инфраструктуре (например, о падении производительности 1С). А также располагают детальными данными о состоянии ИТ-сервисов, бизнес-приложений, оборудования и сайтов компании. И формируют архив объективных данных о состоянии ИС. Все это позволяет им предотвращать до 80% ИТ-проблем. А для ИТ-инцидентов, которые все же произошли, — максимально быстро и точно устранять не только последствия, но и причины, чтобы не допускать их повторения.

В настоящее время завершается плановое обновление серверного оборудования и СХД и реорганизация сервера «1С», на котором работают бизнес-системы заказчика: «1С:Склад», «1С:Управление и торговля», «1С:Зарплата и кадры». Параллельно специалисты ALP Group ведут подготовку к внедрению в 2019 г. новой системы складского учета. При подборе нового оборудования и определении его оптимальной конфигурации применялись специализированные ИТ-услуги на базе СЦМК «Аргус», в частности, автоматизированный сайзинг вычислительных мощностей. Это позволило при выборе новых серверов и СХД избежать несбалансированных конфигураций и обойтись без обычной в таких случаях переплаты в полтора раза за избыточные ресурсы, которые не будут востребованы.