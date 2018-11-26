Acronis стала технологичным партнером футбольного клуба Manchester City

Acronis объявила о заключении соглашения о глобальном технологическом партнерстве с футбольным клубом Manchester City. В рамках этого партнерства Acronis будет помогать клубу расширять и совершенствовать его возможности в сфере резервного копирования и хранения данных.

Футбольные команды высших лиг придают огромное значение всей информации, которую они собирают - это помогает им проанализировать как собственную игру, так и приемы, используемые противниками. Для того, чтобы разработать успешный план игры, необходим тщательный анализ множества важных элементов, включая пасы, касания, голы из стандартного положения, идеальное расположения игроков и многое другое. Вся эта информация изучается перед каждым матчем, а также во время и после него — и позволяет получить жизненно необходимое преимущество перед противником.

В партнерстве с компанией Acronis действующие чемпионы английской Премьер-лиги смогут значительно оптимизировать процесс управления данными. Эффективное резервное копирование всех данных, приложений и систем и возможность их быстрого восстановления откроет для клуба новые возможности работы со всеми доступными данными и поможет ему достичь новых успехов.

«В командах высших футбольных лиг данные являются активом первостепенной важности. И технологии компании Acronis идеально подходят для насыщенной информацией цифровой среды. Мы гордимся партнерством с этим прекрасным клубом и с нетерпением ждем реализации наших совместных проектов в будущем. Мы уверены, что это партнерство будет выгодным и для Manchester City, и для Acronis, а также для всех наших партнеров и клиентов», — отметил президент компании Acronis Джон Занни. — В современном мире, в котором мы живем, цифровые технологиии обработки данных становятся для футбольных команд как никогда важными — причем настолько, что в дни перед важными матчами игроки Manchester City получают нужные им данные на свои планшеты прямо в раздевалке, чтобы иметь возможность сверить свои данные о прошлых играх с тренером и в любой момент внести корректировки в план игры. Немаловажен и анализ данных при разборе результатов матча после его окончания».

Дэмьен Уиллоуби, старший вице-президент по партнерству в City Football Group, сказал: «Мы очень рады объявить о новом партнерстве с компанией Acronis. Такие футбольные клубы, как Manchester City, располагают огромными объемами данных, касающихся самых разных аспектов — от игроков и фанатов до повседневного функционирования нашего бизнеса, и мы будем просто счастливы использовать опыт специалистов Acronis для повышения качества хранения и резервного копирования наших данных. Acronis разделяет нашу страсть к инновациям и использованию новейших технологий, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы и развития нашего партнерства».

В рамках соглашения о партнерстве Manchester City рассмотрит и варианты сотрудничества с Acronis Foundation. Этот фонд занимается продвижением всеобщего образования по всему миру путем строительства школ в развивающихся странах. Фонд, в основе которого лежит главное убеждение Acronis о том, что все несчастья в мире вызваны недостатком знаний, был создан в честь пятнадцатой годовщины со дня основания Acronisдля поддержки инициатив по стимулированию распространения образования с целью получения и защиты знаний во всем мире. Дополнительная информация о сотрудничестве между Manchester City и Acronis Foundation будет публиковаться по мере дальнейшего развития партнерства.