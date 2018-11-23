TrueConf представил новые российские ВКС-разработки на CNews Forum 2018

8 ноября TrueConf принял участие в CNews Forum 2018 — одиннадцатом ежегодном мероприятии от CNews Conferences и CNews Analytics. Форум объединил представителей ИТ-сферы, бизнеса, государственных структур, а также независимых экспертов и аналитиков ИТ-рынка, которые приняли участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие в годы.

Параллельно с мероприятием прошла «Выставка изобретений», на которой свои инновационные разработки представили научно-исследовательские организации, разработчики ИКТ-решений, представители бизнеса и даже частные изобретатели. В этом году TrueConf совместно с российским интегратором AV-решений — компанией Unitsolutions — впервые приняли участие в форуме с собственным совместным стендом.

TrueConf продемонстрировала TrueConf Server 4.4 — отечественную систему объединенных коммуникаций, которая обеспечивает защищенные 4K-конференции даже без подключения к интернету. Гостям и участникам выставки также представили новую линейку клиентских кроссплатформенных приложений для видеосвязи TrueConf 7.3 для ОС Windows, macOS и Linux, которые включают в себя все необходимые инструменты совместной работы: запись, демонстрацию экрана, замену заднего фона изображения и прочие.

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf, остался очень доволен организацией CNews Forum 2018

Кроме того, на стенде TrueConf и Unitsolutions любой желающий мог лично протестировать работу TrueConf Tracker — программного решения для переговорных комнат небольшого и среднего размера, которое интегрируется с массивом микрофонов Phoenix Audio Condor для автоматического наведения PTZ-камер на говорящих участников во время видеоконференций.

«Мы впервые приняли участие в CNews Forum и остались очень довольны организацией мероприятия — от профессиональной подготовки до масштаба выставки. Мы были рады продемонстрировать передовые российские ВКС-технологии и встретиться с нашими партнерами, а также пообщаться с потенциальными заказчиками TrueConf», – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf.