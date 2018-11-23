Acer представил ИИ-решение интернета вещей для бизнес-аналитики

Acer анонсировала aiSage, AIoT-устройство (от Artificial Intelligence и Internet of Things — «ИИ + интернет вещей») со встроенной камерой. aiSage — это мощный инструмент для анализа потокового видео. Устройство предназначено для компаний, которые стремятся оптимизировать свою маркетинговую и рекламную активность при помощи интеллектуального анализа данных в реальном времени. Новинка поддерживает экосистему AWS IoT и решение Amazon Kinesis и обеспечивает безопасную потоковую передачу видео с подключенных устройств в Amazon Web Services (AWS) для последующего анализа, машинного обучения, воспроизведения и обработки данных.

«aiSage — это AIoT-устройство, которое собирает и анализирует данные, для предоставления бизнес-аналитики в реальном времени», — отметил Маверик Ши (Maverick Shih), руководитель направления «умных» устройств для сегмента BYOC в Acer. — Мы рады сотрудничать с AWS, обеспечивая как полноценную поддержку решения Amazon Kinesis для передачи потокового видео, так и масштабируемость, безопасность и простоту настройки устройств в экосистеме AWS IoT».

aiSage — это коммерческое устройство, оптимизированное для работы с ИИ. В aiSage есть собственный встроенный процессор, графический процессор, камера высокого разрешения, а также поддержка нескольких проводных и беспроводных способов подключения к Сети. При этом внешне устройство остаётся максимально компактным и незаметным. Также новинка поддерживает работу с платформой глубокого обучения MXNet, что позволяет использовать «лёгкие» нейронные сети, совместимые с aiSage и другими подобными устройствами, для удалённой обработки данных в реальном времени.

Сейчас розничные сети тратят на консолидацию и анализ демографических данных и информации о покупателях от нескольких дней до нескольких недель, а ценность этой информации со временем снижается. Теперь, с появлением aiSage обработка метаданных и передача потокового видео таким сервисам как AWS может происходить в реальном времени.

С aiSage клиенты смогут быстро подключать камеры для сбора аналитики, управлять ими и передавать потоковое видео, используя учётную запись AWS в сочетании с AWS IoT Camera Connector Quickstart. Это новое решение, которое полностью автоматизирует обнаружение, настройку и подключение камер, а также пересылку потокового видео при помощи AWS IoT Core и Amazon Kinesis.

Продажами aiSage на глобальном уровне будет заниматься AOPEN, компания-участник Acer Group, которая специализируется на интегрированных решениях для коммерческого использования и применения в розничной торговле. Ознакомиться с новинкой можно будет в ходе конференции AWS re:Invent, которая пройдёт с 26 по 30 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада.