Решение «Крок» позволило вдвое сократить финансовые потери терминала Metro

«Крок» реализовал функцию трекинга на основе видеоаналитики для одного из логистических терминалов Metro Cash&Carry. Решение позволило отслеживать перемещение объектов и автоматически выстраивать траекторию их движения по всем камерам системы видеонаблюдения в заданном промежутке времени.

В результате ускорился поиск инцидентов ошибочной погрузки товара, значительно снизились неподтвержденные затраты из-за пересортицы, пере- и недопоставок. Кроме того, решение помогло оптимизировать трудовую занятость сотрудников службы безопасности. Главным преимуществом проекта стало сокращение потерь от претензий на ошибочную поставку товара в два раза.

Metro — один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. Только в России Metro Cash&Carry управляет 91 торговыми центрами в 51 регионе. Всего компания взаимодействует с более чем 5,5 тыс. поставщиков.

В условиях больших объемов товарооборота крупные сети неизбежно сталкиваются с проблемами пересортицы, пере- или недопоставки. Склад, транспортная компания или торговая точка – потери могут случиться в любом звене цепочки поставок. При рассмотрении претензий на ошибочную поставку товара важно оперативно предоставить доказательства соблюдения технологического процесса. В противном случае контрагент должен будет возместить убытки.

Анализ подобных ситуаций вручную требует большого количества время- и трудозатрат. В логистических терминалах, например, расследованием инцидентов и просмотром видеоархивов зачастую занимается целый штат операторов. Поэтому нередко в компаниях вырабатывается правило нескольких часов: если за определенное время расследовать инцидент не удается, это считается неподтвержденными затратами.

На одном из логистических терминалов распределительного центра Metro анализ подобных инцидентов занимал от 1 до 12 часов. Для автоматизации этого процесса «Крок» реализовал межкамерный трекинг объектов. Система позволяет фиксировать перемещение сборщиков заказов по складу и производить поиск по событию в архиве (например, по сборке паллеты или погрузке в кузов). Теперь инцидент можно расследовать за 10–30 минут, что позволило сократить количество неподтвержденных затрат. Кроме того, быстрое расследование инцидентов позволяет накопить статистику, достаточную для того, чтобы оптимизировать рабочий процесс и снизить их количество в целом. Все это способствовало сокращению потерь от претензий на ошибочную поставку товара в два раза.

Если раньше отслеживание передвижения объектов на складе приходилось делать вручную от камеры к камере, то теперь это стало возможно в автоматическом режиме. Оператор выбирает объект на видео – это может быть сборщик заказа, палета или погрузчик – кликает на него и получает траекторию движения объекта по всем камерам системы видеонаблюдения. Затем оператор указывает интересующий его промежуток времени, и программа создает готовый видеофайл из всех фрагментов перемещения объекта по складу. Данная функция реализована за счет того, что камеры привязаны к карте охраняемой территории. Когда объект выходит из поля зрения одной из камер, система анализирует его дальнейшую траекторию движения и автоматически определяет следующую камеру, в поле зрения которой он попадет.

Помимо этого, реализованное «Крок» видеонаблюдение позволяет службе безопасности отслеживать оперативную обстановку на складе и максимально быстро реагировать на нештатные ситуации, что также способствует сокращению операционных затрат заказчика.

«Разработанное решение может быть использовано для любых многолюдных мест: торговых центров, транспортно-пересадочных узлов, аэропортов. Выбрав объект, можно проследить путь его следования и конечную точку пребывания в поле зрения камер. Интеграция такой системы видеоаналитики с базой данных силовых ведомств даст возможность оперативно распознать и отследить лица, находящиеся в розыске. При фиксации камерой определенного сходства с профилем из "черного списка" сигнал моментально передается на пульт ведомственной охраны. При этом оперативные службы будут знать, в какой зоне этот человек находится и куда он идет», – сказал Иван Царев, руководитель направления слаботочных систем.