Megaport и Linxdatacenter обеспечат прямую облачную связность с Россией

Megaport Limited и Linxdatacenter заключили партнерское соглашение для организации прямого доступа к ведущим поставщикам облачных сервисов.

На базе глобальной программно-определяемой сети Megaport (SDN) Linxdatacenter, первая компания-реселлер Megaport в России, будет обеспечивать связность для клиентов, пользующихся решениями Linxdatacenter по размещению оборудования и облачными продуктами. Клиенты получат доступ к «экосистеме» Megaport, включающей более 300 поставщиков услуг, через прямое соединение, установленное по каналам Linxdatacenter. Среди поставщиков услуг: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Salesforce и Alibaba Cloud.

Сервисы «больших облаков» позволяют легко решать задачи по развитию сети, обработке платежей, передаче данных, анализу «больших данных» и машинному обучению. По этой причине все больше компаний пользуются преимуществами функциональности и экономической эффективности публичных облаков. Развитие бизнеса при этом требует масштабируемой и прямой связности с глобальными облачными провайдерами.

Благодаря сотрудничеству с Megaport, Linxdatacenter может упростить организацию облачной связности для своих клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. Российские компании могут наращивать или сокращать свою облачную архитектуру, работая со стабильным качеством связи по безопасному, масштабируемому и гибкому подключению.

Прямое частное подключение позволяет снизить стоимость владения и улучшить качество соединения для мультиоблачных и гибридных облачных решений. В совокупности с запуском и поддержкой клиентской инфраструктуры и документацией Linxdatacenter, сеть SDN компании Megaport предоставляет пользователям широкий инструментарий для масштабирования облачной ИТ-архитектуры нового поколения.

В рамках соглашения Linxdatacenter будет присутствовать в базе Megaport Marketplace, предоставляя безопасное облачное решение LinxCloud клиентам Megaport по всему миру. Первичное соединение Megaport и Linxdatacenter будет устанавливаться в Стокгольме.

Ключевые преимущества партнерства: мультиоблачная связность в России на единой платформе, глобальная экосистема более 300 поставщиков услуг, включая ведущих мировых провайдеров, связность более 230 дата-центров по всему миру для поддержки гибридных облаков и ИТ-инфраструктуры, облачная связность с помощью Megaport Cloud Router, стабильная работа и повышенная безопасность благодаря прямой облачной связности.

«Спрос на облачные сервисы продолжает расти с нарастающей скоростью во всех странах, и Россия не исключение, – сказал Винсент Инглиш, президент компании Megaport. – Чтобы удовлетворить этот спрос и превратить облако в реальность, компаниям нужен легкий, безопасный и масштабируемый способ подключения к облачным провайдерам. Сеть SDN компании Megaport позволяет это сделать и обеспечивает клиентов соединением с масштабируемой пропускной способностью, работающим на скорости облака. Мы рады партнерству с Linxdatacenter, так как это сотрудничество позволит нам предоставлять облачные сервисы российским предприятиям и помогать им на пути к цифровой трансформации».

Хайко Х. Кооп, президент компании Linxdatacenter, комментирует: «Мы заключили соглашение с Megaport, потому что связность с публичными облаками станет ключевым фактором развития для российской экономики. Лишь малое число компаний останется работать в одном облаке. Будущее – в мультиоблачных решениях.

Linxdatacenter выбрал Megaport как ведущего поставщика сетевых решений и сервисов эластичной связности. Благодаря этому партнерству мы можем предложить рынку все преимущества связности с глобальными облачными платформами на наших площадках в России и Европе».