«Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»

Специалисты фирмы «Айтоб» внедрили систему «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» в «Восток-сервис-спецкомплект» – структурном подразделении ГК «Восток-сервис», одного из крупнейших в России и Европе разработчиков, поставщиков и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. В результате в существенно ускорилась обработка заказов на доставку продукции. Заказы на перевозку фиксируются менеджерами по четким правилам, что привело к упрощению обработки входящих заданий логистами. Оптимизировано планирование городских, магистральных и мультимодальных перевозок, формирование рейсов и маршрутов. Увеличилась скорость создания рейсов, сократились трудозатраты логистов. Обеспечен автоматический расчет плановых и фактических плановых расходов. Возросла скорость согласования водителей и транспортных средств сотрудниками службы безопасности. Повысилась скорость согласования маршрута рейса с потенциальными перевозчиками. Реализована возможность формирования и перераспределения затрат на перевозку в разрезе структурных подразделений группы компаний. Усилен контроль за работой наемного транспорта.

Ранее управление перевозками в компании не было автоматизировано. Задачи планирования доставки решались вручную. Логисты составляли маршруты с помощью интернет-карт. Для формирования и согласования с подрядчиками заявок на транспорт и водителей использовалась электронная почта и телефонная связь. Плановые и фактические затраты на перевозку рассчитывались в электронных таблицах.

Для оптимизации работы предприятию стала необходима информационная система, которая помогла бы повысить качество и оперативность планирования доставки, усилить контроль за работой транспорта, обеспечить точный учет затрат и оптимизировать себестоимость перевозок. Выбор был сделан в пользу решения «1С:TMS Логистика. Управление перевозками». Партнером по внедрению стал разработчик системы – фирма «Айтоб».

В ходе проекта система внедрена в подразделениях группы в Московской области: на складах в Раменском и Реутове, в логистических подразделениях в Раменском и Иванове. Сегодня в системе работает более 300 менеджеров (создание заданий на перевозку грузов или использование данных НСИ и документов), специалисты службы безопасности, администраторы, логисты отдела транспортной логистики. В дальнейшем планируется тиражировать систему в региональных филиалах компании.

Организована оперативная обработка заказов на доставку. Менеджеры регистрируют все поступившие заказы по единым стандартам, после чего заказы автоматически передаются отдел логистики для дальнейшей работы. При этом система контролирует полноту информации: если введены не все требуемые данные – заказ сохранить нельзя. Это позволило минимизировать ошибки и неточности при регистрации заявок на перевозку.

Автоматизировано планирование рейсов и составление маршрутов с учетом различных критериев: грузогабаритных характеристик, местоположения заказчиков, временных окон доставки и иных требований. Критерии планирования можно настраивать в системе в зависимости от потребностей бизнеса. Появилась возможность оперативно формировать составные рейсы из разных заказов, полученных на разные юридические компании группы. Каждое маршрутное задание можно быстро просмотреть на электронной карте, где отображаются все точки маршрута с указанием вида операции (погрузка/разгрузка) и информации об отправителе/получателе. Менеджер может в любое время получить в системе подробные сведения о маршрутах, задействованных водителях и транспортных средствах.

Оптимизировано планирование мультимодальных перевозок. В системе реализован механизм подбора перевозчиков для выполнения мультимодальных заданий. Задания перевозчикам распределяются автоматически, с учетом параметров груза, условий его перевозки, местоположения и особенностей пункта назначения. По данным мультимодального задания можно автоматически сформировать рейс. Время обработки мультимодальных заданий ускорилось в несколько раз: ранее за одну минуту можно было обработать одно мультимодальное задание, теперь за это время можно сформировать 10-20 заданий.

Усилен контроль за безопасностью перевозок. Организована оперативная проверка благонадежности исполнителей. Реализовано это следующим образом: компания проводит тендер на перевозку груза, выбирает оптимальное предложение и загружает в систему «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» данные о выбранном грузоперевозчике, включая сведения о назначенных на маршрут водителях и транспортных средствах. Если на маршрут назначается водитель или транспортное средство, данных по которым нет в базе либо они изменены – информация автоматически передается в службу безопасности. Сотрудники службы безопасности проверяют исполнителя или транспортное средство и присваивают им в системе соответствующий статус. Если объект проверку не прошел – назначить его на рейс нельзя. Это упростило взаимодействие между службой безопасности и отделом логистики. Оперативность проверки данных перевозчиков возросла в два раза.

Обеспечен оперативный расчет плановых затрат на перевозку с учетом тарифов компаний-перевозчиков. Реализована возможность формирования и автоматического перераспределения фактических затрат на перевозку в разрезе структурных подразделений группы компаний. Появилась возможность всесторонне анализировать затраты на перевозку, например, рассчитывать стоимость доставки в разрезе заданий пропорционально грузовым единицам (на 1 кубометр). Систему расчета плановых затрат и их распределения по заказам можно настраивать в зависимости от текущих потребностей компании. Это помогает предприятию более точно оценивать себестоимость заказов на доставку и выявлять резервы для снижения транспортных затрат.

Унифицирована работа с договорами с подрядчиками. В «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» отображается актуальная информация по договорам: дата заключения каждого договора, срок действия, сведения о пролонгации и т.п. Это позволяет логистам оперативно контролировать сроки действия договоров и исполнение обязательств по ним.

Кроме того, новая система исключила необходимость в расширении штата логистов. Ранее сотрудникам отдела логистики зачастую приходилось работать в авральном режиме, в моменты пиковых нагрузок отдел не справлялся с объемом входящих заказов, и компания планировала привлекать к работе в такие периоды еще двух специалистов по логистике. Теперь основные задачи логистов автоматизированы. Трудозатраты специалистов значительно уменьшились, они больше не работают в авральном режиме, необходимость в привлечении дополнительных сотрудников отпала.

Титова Наталья, начальник отдела транспортной логистики ГК «Восток-сервис», отметила: «Система "1С:TMS Логистика. Управление перевозками" позволяет нам более качественно и рационально планировать доставку продукции клиентам, в наши магазины и структурные подразделения. Оптимизировано управление мультимодальными перевозками. Появилась возможность четко планировать и контролировать транспортные затраты. Работа с подрядчиками стала более слаженной и оперативной. Мы довольны первыми результатами внедрения и планируем тиражировать систему на региональные подразделения группы».