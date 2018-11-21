«Техлаб» автоматизировал учет ревматологических пациентов в Петербурге на базе платформы Galenos

ИТ-разработчик «Техлаб» создал систему структурированного учета ревматологических пациентов в Санкт-Петербурге на базе платформы Galenos. По итогам проекта для «Клинической ревматологической больницы №25» создан регистр пациентов с ревматологическими заболеваниями. Структурированное хранение комплексных данных и создание «паспорта пациента» позволит вести учет многих параметров заболевания и анализировать эффективность применяемой терапии.

Чтобы усовершенствовать сбор данных и вести непрерывный учет пациентов с ревматологическими диагнозами, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая ревматологическая больница №25» (СПБ ГБУЗ КРБ №25) приняло решение внедрить автоматизированную базу данных о пациентах. Для реализации проекта был выбран ИТ-разработчик «Техлаб», обладающий обширной экспертизой в автоматизации медицины.

В качестве базового решения компанией «Техлаб» для учета пациентов была предложена платформа Galenos, уже помогающая вести учет и маршрутизацию больных онкологией, регистр «7 высокозатратных нозологий», а также подбирать лекарственную терапию для больных сахарным диабетом 2 типа в крупных федеральных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. На базе Galenos был разработан дополнительный модуль, включающий автоматизированное рабочее место врача, справочники НСИ, отчеты и сервисы для обмена с информационными медицинскими системами специализированных ревматологических организаций с использованием электронных медицинских карт.

ИТ-решение представляет собой автоматизированный регистр пациентов, структура полей которого была разработана с учетом особенностей параметризации каждой из выбранных нозологий с участием докторов медицинских наук и врачей СПБ ГБУЗ КРБ №25. Для каждого ревматологического пациента в регистре создан полный цифровой паспорт. Это позволит врачам отслеживать изменение состояния пациента и адаптировать терапию с учетом регулярно дополняемых данных. По итогам установки нового решения в СПБ ГБУЗ КРБ №25 фактически будет организован структурированный учет истории клинической оценки состояния пациентов и их терапевтического лечения – повысится качество управления услугами и ресурсами организации.

Система позволит объединить отдельные медицинские случаи в общую картину заболевания пациента, проанализировать эффективность применяемого лечения и планировать дальнейшее лечение с учетом значительного числа факторов. Детальная информация о заболевании пациента даст возможность собирать и использовать статистику для точного планирования ресурсов и медикаментов.

Сейчас в системе 10 пользователей – их число существенно вырастет в ближайшее время. Планируется также настройка взаимодействия установленного ИТ-решения с другими информационными системами ревматологических и общетерапевтических медицинских центров – система сможет обмениваться клиническими данными с ними с помощью подсистемы «ИЭМК» ГИС РЕГИЗ.

По данным Министерства здравоохранения РФ за 2017 г., в России ревматологическими заболеваниями страдает около 1 млн человек. Всего на сегодняшний день существует около 100 диагнозов, относящихся к категории ревматологических. Большинство этих диагнозов очень опасно – ежегодно до 80 тыс. ревматологических пациентов получают инвалидность. Результаты проведенных исследований показали, что треть пациентов с так называемой «болезнью Бехтерева» (анкилозитирующим спондилитом) вынуждены оставлять работу уже к 36 годам. Ревматоидный артрит, который диагностирован у 2% населения России, характеризуется системным поражением внутренних органов, таких как сердце и легкие, и значительно сокращает срок жизни пациента без должного лечения.

Чтобы добиться ремиссии при ревматологии, необходима ранняя диагностика заболевания и терапия под жестким врачебным контролем. Однако большинство ревматологических болезней проявляет себя скрыто: например, болезнь Бехтерева на начальных этапах может проявляться болями в спине, на которые многие даже не обратят внимание. Из-за этого пациенты нередко не обращаются к врачам, или же им ставят неправильные диагнозы. В итоге фактическое число ревматологических пациентов отличается от учетных данных.

«Ежегодно в России регистрируется до 30 тысяч ревматологических пациентов, и это число постоянно растет. Каждый из них нуждается в уникальной терапии, которая зависит от текущего состояния пациента, противопоказаний, сопутствующих заболеваний и особенностей протекания болезни. Эти сведения необходимо правильным образом учитывать, чтобы врач в любой момент мог видеть сводную картину по конкретному заболеванию даже из разных медицинских организаций. Регистр позволит врачам снизить трудозатраты для ведения учета за счет созданных нозологических паспортов пациентов и связанных справочников для их заполнения, а также использовать уже имеющуюся информацию в медицинских информационных системах. Агрегированные данные являются основой для принятия решений. Снизится число ошибок при назначении терапии и распределении дорогостоящих лекарственных средств», — сказал Александр Шаповалов, коммерческий директор ИТ-компании «Техлаб».

«Доскональный учет и обмен данными о пациентах с другими медицинскими организациями позволит непрерывно отслеживать изменение числа ревматологических больных, своевременно отправлять их на проведение диагностических и лечебных процедур, совершенствовать подходы к терапии ревматологических заболеваний», — сказала Оксана Инамова, главный врач «Клинической ревматологической больницы №25».