Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий

Schneider Electric, эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечение и оборудование для создания интеллектуальных зданий с единой системой управления.

Ecostruxure Building – комплексная архитектура, позволяющая заказчикам достичь оптимального сочетания комфорта и производительности, а также увеличить ценность здания при снижении общих эксплуатационных затрат. Обновленная архитектура позволяет: на 30% увеличить экономию энергии; на треть сократить внеплановое техобслуживание и сроки внедрения; на 25% повысить эффективность использования площадей здания; снизить число жалоб на комфорт на 33%; на 15% сократить потери производительности здания.

В рамках комплексного программного решения Ecostruxure Building 2.0 обновлены и усовершенствован целый комплекс оборудования для интеллектуализации здания.

Программное обеспечение Ecostruxure Building Operation 2.0.1 обрело ряд важных преимуществ. Новая версия предлагает более полный обзор систем здания и доступ к информации, что позволяет принимать решения для быстрого возврата инвестиций. Обновленный софт также позволяет повысить энергоэффективность здания и снизить затраты до 30%.

В новой версии Ecostruxure Building Operation 2.0.1 доступен для внедрения специализированный сервер Enterprise Central, позволяющий объединять в сеть и контролировать крупные и удаленные друг от друга здания. Доступ к серверу Enterprise Central клиент сможет получить через приложение WebStation 2.0, которое обеспечивает доступ к наиболее часто используемым функциям Ecostruxure Building Operation для персонала здания без необходимости установки дополнительного ПО. Новая версия WebStation автоматически адаптируется к разрешению используемого устройства (настольного ПК, ноутбука, планшета или смартфона на базе Windows, Linux, Android, iOS), что позволяет экономить ресурсы и время.

Также до версии 1.2 обновился и инструмент конфигурации проекта Project Configuration Tool (PCT). Он позволяет экономить время персонала, развертывая виртуальную среду для проектирования, программирования, моделирования и анализа решений без необходимости доступа к оборудованию.

Сетевые контроллеры SmartX IP серии MP представлены в новой версии Ecostruxure Building двумя модельными группами – MP-C и MP-V. Это полностью программируемые устройства, обладающие гибким сочетанием входов и выходов и высокой производительностью, достаточной для широкого спектра приложений ОВКВ. Все эти преимущества позволяют легко интегрировать контроллеры SmartX IP в ИТ-инфраструктуру предприятия или здания. Более того, с помощью мобильного приложения eCommission данное оборудование позволяет ускорить ввод системы в эксплуатацию на 20%, а также гибко внедрять проекты и устранить зависимость от сетевой инфраструктуры.

Новые датчики для помещений в рамках Ecostruxure Building SmartX Sensors «4 в 1» объединяют в стильном корпусе функции обнаружения присутствия, управления температурой, влажностью и содержанием CO2. Контроллеры SmartX IP серии MP поддерживают все новые датчики помещений SmartX.

«Обновленная архитектура Ecostruxure Building от Schneider Electric предлагает большое количество преимуществ конечным заказчикам и партнерам, чтобы усовершенствовать и обновить инфраструктуру здания», – сказал Лоран Батай, исполнительный вице-президент подразделения «Здания» компании Schneider Electric.