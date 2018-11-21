«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных функциональных модулей. 7,5 тыс. пользователей из девяти филиалов «МРСК Центра и Приволжья» смогут обмениваться документами определенного типа с «МРСК Центра» для участия в единых бизнес-процессах.

«МРСК Центра и Приволжья», дочерняя компания «Россетей», управляет энергетическим комплексом в ряде регионов РФ. Компания обеспечивает электроэнергией 12,8 млн человек на территории в 408 тыс. кв км и координирует девять филиалов во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

В «МРСК Центра и Приволжья» в связи необходимостью подключения всех филиалов компании к автоматизированной системе управленческого документооборота в восемь раз возросло число пользователей. Параллельно за последнее время выросли объемы управленческой документации, обрабатываемой в информационных системах сотрудниками энергокомпании. Достижение требуемого уровня по функциональности, производительности и отказоустойчивости для АСУД «МРСК Центра и Приволжья» могло быть обеспечено только при обновлении платформы OpenText Documentum до новой версии с одновременным выполнением работ по развитию функциональности системы.

Модернизация АСУД позволит также оптимизировать процесс обмена документами «МРСК Центра и Приволжья» с «МРСК Центра». При этом сотрудники исполнительного аппарата и всех филиалов «МРСК Центра и Приволжья» смогут оперативно взаимодействовать с командой «МРСК Центра» по целому ряду организационно-распорядительных документов, включая приказы, распоряжения, указания, протоколы, ВИСД, доверенности, входящую документацию.

Было решено модернизировать установленную в компании АСУД на платформе OpenText Documentum 6.7 до новой версии Documentum 7.2. Открытый конкурс на реализацию проекта выиграл системный интегратор «Айди – технологии управления», обладающий обширной экспертизой в области автоматизации энергетики. ИТ-компания специализируется на внедрении, поддержке и модернизации АСУД для географически распределенных предприятий, а также обладает собственными разработками в области автоматизации документооборота.

Команде системного интегратора предстоит полностью оптимизировать АСУД, включая обновление платформы Documentum до новой версии и внедрение кластерной архитектуры на новом серверном оборудовании «МРСК Центра и Приволжья». Помимо этого, будет внедрен модуль внешнего обмена между системами документооборота «МРСК Центра и Приволжья» и «МРСК Центра» по новым типам документов.

Планируется подключение к системе 7,5 тыс. пользователей из Исполнительного аппарата и девяти филиалов «МРСК Центра и Приволжья» на всех уровнях управления компанией. В полном объеме будут автоматизированы процессы документооборота, согласования и контроля исполнения поручений по восьми новым типам и более чем 20 видам документов.