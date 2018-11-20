«Сименс» объявил о запуске новой платформы для управления сетевой инфраструктурой

«Сименс» запускает новую платформу Sinec NMS для управления сетевой инфраструктурой (NMS). Решение позволяет пользователям адаптироваться к быстро растущим требованиям промышленных сетей в АСУ ТП, например, увеличение количества подключаемых устройств, объем передаваемой информации и сложность сетевых топологий. От 50 до 12,5 тыс. сетевых устройств могут быть централизованно сконфигурированы, управляемы и круглосуточно контролироваться с помощью программного обеспечения. Решение реализует перспективное планирование и быстрое время отклика для предотвращения возможных сбоев и, следовательно, повышения производительности. Программное обеспечение может использоваться в любых отраслях.

Sinec NMS предоставляет пользователям высокую степень прозрачности всей архитектуры промышленной сети. Новые компоненты могут интегрироваться в сеть, и существующие устройства могут легко конфигурироваться и обслуживаться. Сетевые компоненты настраиваются в соответствии с правилами, называемые «политиками», которые применяются к определенному диапазону устройств или участку сети.

Например, пользователи могут централизованно изменять пароли, необходимые для доступа к устройствам. Это экономит много времени при настройке сетевых устройств и при устранении неполадок, особенно в крупных сетях с большим количеством устройств.

Унифицированный подход NMS позволяет адаптироваться к требованиям всех типов сетевых топологий. Для управления большими сетями система делится на два уровня – управление и операции.

Управление является главным компонентом Sinec NMS; он отображает общее состояние сети быстро и четко. Сами операции распределены по всей сети и реализуют спецификации конфигурации из элементов управления на всех устройствах.

В качестве современной системы сетевого управления (NMS) Sinec NMS охватывает все пять краеугольных камней модели FCAPS, определенных ISO (Международная организация по стандартизации). Во-первых, «управление ошибками» – для быстрого и легкого обнаружения неисправностей. Во-вторых, «управление конфигурацией» – чтобы экономить время и деньги благодаря централизованной настройке и обслуживанию всей сети. В-третьих, «управление учетными записями» – для обеспечения безопасности путем надежной проверки сети и документирования событий. В-четвертых, «управление производительностью» – для гибкости путем оптимизации сети, прозрачности путем создания статистики и высокой доступности путем постоянного мониторинга сети. В-пятых, «управление безопасностью» – для большей информационной безопасности сети. Sinec NMS также предлагает два общих элемента: администрирование системы и северный интерфейс. Они специально предназначены для удовлетворения требований, предъявляемых к промышленным сетям.

Программное обеспечение уже сейчас доступно клиентам и партнерам для тестирования и внедрения.