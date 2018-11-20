Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и Datapro, оператор центра обработки данных уровня Tier III, объявили о начале сотрудничества. На площадке Datapro выделены мощности и идут работы по запуску второго дата-центра Selectel в Москве. Сделка позволит Selectel удовлетворить растущий спрос на катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру и усилит позиции партнеров в столичном регионе.

Новый московский дата-центр станет седьмым в сети Selectel и первым расположенным на партнерской площадке. Сейчас там завершается монтаж инфраструктуры. До конца года Selectel запустит здесь несколько облачных сервисов — публичное облако на базе Vmware и аренду выделенных серверов. Развернув свою облачную платформу во втором дата-центре в Москве, Selectel сделает катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру доступной широкому кругу корпоративных заказчиков.

Максим Семенихин, управляющий директор Selectel, сказал: «Мы фокусируемся на московском рынке: много делаем для расширения нашего присутствия здесь, для обеспечения непрерывности работы сервисов Selectel. Наша цель — дать клиентам лучший опыт использования ИТ-инфраструктуры по облачной модели. Партнерство с Datapro — одним из крупнейших дата-центров, подтвердившим соответствие уровню Tier III по классификации Uptime Institute — большой шаг вперед в этом направлении».

Алексей Солдатов, генеральный директор Datapro, сказал: «Это не первый проект, который мы делаем совместно с лидерами ИТ-индустрии в России. Мы рады сотрудничеству с Selectel — у компании большие перспективы в Москве. Развиваясь и расширяя свое присутствие на нашей площадке, Selectel внесет вклад в устойчивое развитие Datapro. Кроме того, у наших партнеров из Selectel богатый опыт проектирования и строительства дата-центров. Их выбор подтверждает, что наши услуги соответствуют высоким мировым стандартам».

Первый дата-центр Selectel в Москве введен в эксплуатацию в 2009 г., модернизирован в 2016 г. В настоящее время он развивается как высоконадежная площадка для предоставления облачных сервисов.