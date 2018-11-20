«Ростелеком» превратит Ульяновскую область в умный регион

«Ростелеком» и Правительство Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и реализации проекта «Умный регион». Подписи на документе поставили первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин и вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Документ предусматривает определение этапов реализации проекта, анализ объемов и источников финансирования. Стороны будут взаимно решать приоритетные задачи, связанные с повышением безопасности дорожного движения, правильной организацией транспортных потоков, повышением привлекательности общественного транспорта.

«Ульяновская область совместно с "Ростелекомом" рассчитывает повысить качество обслуживания граждан на общественном транспорте и улучшить жизнь автомобилистов. Совместно мы планируем запустить мероприятие "Зеленая волна" на светофорах по проспекту Нариманова. Это позволит нам пропускать по данному направлению больше автомобилей в непиковые часы, когда на дорогах наименьшее количество пешеходов. Водители не будут простаивать, ожидая светофоров, которые работают по настроенным временным циклам», – сказал Андрей Тюрин.

«Реализация проекта "Умный регион" в Ульяновске – продолжение работы "Ростелекома" по развитию умных городов. Использование технологических решений для городской среды делает ее удобной для жителей. У "Ростелекома" есть богатый опыт создания умных городов под ключ и необходимые ресурсы для реализации проекта в Ульяновске – от сети передачи данных до оборудования», – отметил Валерий Ермаков.

Правительство Ульяновской области и «Ростелеком» будут обмениваться информацией и опытом реализации подобных проектов, чтобы подготовить оптимальное решение для Ульяновска, который станет пилотной зоной «Умного региона». Стороны планируют определить приоритетные направления работы, а также выработать подход к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Ульяновска и Ульяновской области. Правительство региона и «Ростелеком» планируют провести аудит уровня информатизации Ульяновска и области, а также оценить потребности города, возможные модели внедрения проекта «Умный регион», определить целевые индикаторы и ключевые показатели эффективности, механизмы оценки и контроля.