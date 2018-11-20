MerliONCloud будет предоставлять пакет «МойОфис» как услугу

MERLION и «Новые облачные технологии» расширили сотрудничество в рамках дистрибуции программного обеспечения этого производителя. Между компаниями подписан контракт на реализацию «МойОфис» как услуги по модели SaaS. Платформа для дистрибуции облачных сервисов MerliONCloud, о запуске которой дистрибьютор сообщил на прошедшем в сентябре MERLION IT Solutions Summit, становится официальным сервис-провайдером решений «МойОфис».

Стороны уже начали совместное продвижение сервиса. Партнерам и заказчикам доступна версия продукта «МойОфис Частное Облако», которая включает приложения для создания, совместного редактирования и централизованного хранения документов, а также средства для организации электронной почты, календарей и адресной книги сотрудников.

Услуга является одной из первых, реализованных в рамках экосистемы MerliONCloud. Она создана инженерами технического центра MERLION на собственной виртуальной инфраструктуре, что гарантирует высокие стандарты надёжности и безопасности сервиса. Ключевой особенностью запускаемого сервиса является полная автоматизация и моментальное подключение пакета МойОфис как услуги конечным пользователям.

Антон Салов, руководитель проекта MerliONCloud, отметил: «За прошедший год несколько провайдеров уже анонсировали запуск платформы «МойОфис» как услуги. Однако, только реализация MERLION первой позволяет партнёрам MerliONCloud и их клиентам в автоматическом режиме заказывать, получать услугу и динамически изменять параметры подписки».

«Я очень рад, что этот результат нашего сотрудничества теперь доступен широкому кругу клиентов. Созданный специалистами MERLION виртуальный сервис для организации совместной работы основан на технологиях МойОфис и может использоваться как в частных, так и в государственных компаниях любого размера. Я уверен, что новый сервис сделает совместную работу удобной и эффективной», — сказал Евгений Фенюшин, директор по продукту МойОфис.

Компании MERLION и «Новые облачные технологии» объединяет успешное двухлетнее сотрудничество. Дистрибьюторское соглашение между партнерами было подписано весной 2016 года, и сегодня компания MERLION входит в ограниченное число авторизованных дистрибьюторов МойОфис в России и странах СНГ.

Платформа МойОфис разработана в России и соответствует требованиям законодательства РФ. Среди преимуществ решения — совместная работа нескольких пользователей в документе, поддержка всех популярных форматов офисных документов, простой интуитивный интерфейс, доступность через интернет и бесплатные мобильные приложения.

Протестировать и приобрести «МойОфис Частное Облако» как услугу можно на странице сервиса у первых партнеров MerliONCloud: X-Сom и Импульс Телеком.